Precisiones a la nota "Enquistados en la Secretaría del Trabajo..."

El día de hoy se publica en el portal de Internet de la Revista a su cargo una nota titulada “ Los enquistados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ”, firmada por Rosalía Vergara, en la que hace referencia a la toma de protesta que el Dr. Alfonso Navarrete Prida, Titular de la STPS, realizó este miércoles a nuevos funcionarios de la dependencia. Sobre el particular, me permito aclarar lo siguiente: 1.- La nota señala que, como Titular de la PROFEDET, Navarrete Prida colocó a Víctor Manuel Torres Moreno y menciona que éste servidor público fue Procurador del Estado de México durante el sexenio del Lic. Arturo Montiel Rojas, lo cual es absolutamente falso, ya que el titular de esa institución era Alfonso Navarrete Prida. 2.- Señala que, en el año 2005, de acuerdo con una columna publicada por Raymundo Riva Palacio en el diario El Universal, había una investigación de “servicios de inteligencia” por la supuesta infiltración de un cartel de las drogas en el Estado de México y que, en ella, el Lic. Víctor Manuel Torres Moreno era sujeto a investigación, lo cual, de nueva cuenta, es absolutamente falso, ya que de dicha nota publicada hace 12 años, fue aclarado que a éste servidor público nunca se le notificó por autoridad alguna que fuera investigado. 3.- No sólo eso, por orden directa del entonces Procurador de Justicia del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida, se solicitó aclarar la información a la autoridad federal competente y quedó perfectamente claro que era falsa, por lo que sólo fue el “dicho” del periodista, quien también, en su momento, recibió una carta desmentido que fue publicada. 4.- Por lo anterior, solicito de manera respetuosa la publicación de la presente aclaración en el mismo espacio en donde fue difundida la información errónea. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.