Puntualizaciones sobre #ParadisePapers

A continuación presentamos cartas enviadas a proceso.com.mx por América Móvil, GRUMA, Glisco Partners y Evercore Partners, en las que hacen puntualizaciones sobre información publicada en este portal sobre el tema #ParadisePapers. Se publican en el orden en que llegaron a esta redacción.Señor director: En relación con la información difundida en el portal proceso.com.mx referente a entidades en jurisdicciones conocidas como “off-shore”, América Móvil realiza las siguientes precisiones y solicita amablemente su aclaración: “La participación de América Móvil en Telecom Americas (Bermuda) es y ha sido pública y legal desde su origen en el año 2000”. Telecom Americas Limited (“Telecom Americas”), sociedad constituida en Bermuda, resulta de la asociación en el año 2000 entre SBC Communications, Inc. (“AT&T”); Bell Canada Enterprise Inc. - BCE (“Bell Canada”) y Teléfonos de México, S.A. de C.V. (“Telmex”), para crear un vehículo común para expansión en América Latina. Esta asociación (joint venture) se informó a través de la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”), detallando sus accionistas, participaciones, objeto, activos y otros detalles sobre la operación. Asimismo, se informó que dicha empresa formaría parte de la recién creada América Móvil. América Móvil participó originalmente con el 44.3% del capital de Telecom Americas. Previo a participar en Telecom Americas, obtuvo confirmación de criterio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP, para participar en el capital social de esa entidad, en virtud de que la misma se encontraba constituida en una jurisdicción de baja imposición fiscal (Bermuda). Desde febrero del 2001, América Móvil ha divulgado en sus reportes a la BMV, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Securities Exchange Commission (SEC), la existencia y jurisdicción de Telecom Americas, así como información operativa y financiera de la misma. Entre 2001 y 2006, América Móvil incrementó su participación accionaria en Telecom Americas a 100%. Las operaciones por las cuales incrementó su participación accionaria se encuentran divulgadas en los informes a la BMV, CNBV y SEC correspondientes a esos ejercicios. En 2007, América Móvil nacionalizó Telecom Americas como mexicana, pasando está a ser una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas. América Móvil se encuentra en cumplimiento de todas sus obligaciones de divulgación y de carácter fiscal en México y en el extranjero en relación con la inversión que mantuvo en Bermuda a través de Telecom Americas. Atentamente Paula M. García Sabido Gerente de Relaciones Institucionales América Móvil S.A.B. de C.V.La información publicada al respecto, señala que la operación de América Móvil fue transparente y nunca se menciona que se hiciera a espaldas del SAT. Mathieu Tourliere ReporteroSeñor director: Con respecto al reportaje publicado este 5 de noviembre en proceso.com.mx bajo el título “Ganancias en México ocutas en Barbados", Gruma desea hacer las siguientes precisiones: 1.- Gruma International Corp., fue una sociedad creada por Gruma en marzo de 1998 y disuelta en diciembre de 2003, que operó como subsidiaria de Gruma Corp. en Estados Unidos, como parte de su estrategia de negocios en ese país. 2.- El funcionamiento de esta empresa nunca tuvo ninguna vinculación con las operaciones de Gruma en México. 3. La constitución y la existencia de esta sociedad en Barbados fue informada en su momento y de manera oficial al Internal Revenue Service (IRS), agencia federal del gobierno de Estados Unidos encargada de la recaudación ?scal y del cumplimiento de las leyes tributarias en ese país. 4. Durante su existencia, Gruma International Corp. siempre declaró y pagó impuestos conforme a las disposiciones legales de Los Estados Unidos de América, único país en donde generó ingresos como comisionista de Gruma Corp. Gruma refrenda su compromiso con el cumplimiento de la Ley y sus obligaciones ?scales en todos los países del mundo donde opera. En virtud de lo anterior, mucho agradeceré la publicación de esta información en beneficio de los lectores de proceso.com.mx.Lic. Fernando Solís Cámara J.C. Director Corporativo de Comunicación e Imagen de GRUMASeñor director: Leímos con interés el reportaje de proceso.com.mx publicado el 5 de noviembre del 2017 con el título de "Ganancias en México Ocultas en Barbados" sobre el cual deseo hacer algunas precisiones: El 30 de septiembre de 2016, anunciamos la conclusión del proceso de escisión de Evercore Mexico Capital Partners, el negocio de fondos de capital privado de Evercore Partners en México, mediante el traspaso del 100% del negocio a sus exdirectivos, para dar lugar a una entidad nueva e independiente, Glisco Partners Inc. Esta firma se enfoca exclusivamente en hacer inversiones en empresas mexicanas de alto crecimiento con el fin de apoyar sus proyectos de expansión. Como firma de capital privado, los fondos que manejamos provienen de inversionistas mexicanos y extranjeros. Glisco Partners decidió constituir su sociedad conforme a las leyes de Barbados por ser, entre otras cosas, un país con el que México tiene celebrado y en vigor desde 2009, un Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta. Como consecuencia de la existencia de este Convenio, Barbados no es considerado un régimen fiscal preferente ("paraíso fiscal") para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor. Es importante destacar que Barbados es considerado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), un país que cumple con los estándares internacionales en materia de transparencia e intercambio de información con fines fiscales al mismo nivel que otros países como México, los Estados Unidos de América y Alemania. El constituir a Glisco Partners Inc. en un país con estas características es consistente con prácticas internacionales de administradores de fondos de inversión de capital privado. Los accionistas de Glisco Partners invitaron al Dr. Pedro Aspe a ser miembro del Comité de Inversión de los fondos de capital privado administrados por Glisco Partners. Glisco Partners y sus subsidiarias siempre se han manejado y se continuarán manejando en apego absoluto a las leyes y obligaciones fiscales en los países donde tiene presencia. Agradezco la atención a la presente así como su publicación en proceso.com.mx para beneficio de sus apreciables lectores. Atentamente Juan Eduardo Trigueros Legal Counsel, Glisco PartnersSeñor director: En relación al reportaje publicado este 5 de noviembre en proceso.com.mx titulado “Ganancias en Mexico ocultas en Barbados", Evercore Partners desea hacer las siguientes aclaraciones: Con fecha 20 de julio de 2016, Evercore anuncio los términos de la separación de su negocio de Capital de Privado “Evercore Mexico Capital Partners", la cual concluyó exitosamente el 30 de septiembre de 2016. Mediante dicha separación, los exdirectivos de Evercore dedicados a ese negocio adquirieron Ia empresa y conformaron una nueva entidad a la que nombraron Glisco Partners. Por lo anterior, a partir de esa fecha, Evercore Partners no posee participación alguna, ni en la administración ni en la estructura de decisión de los fondos de capital privado mencionados (Glisco). No se trató de una fusión con Protego Asesores, sino de una venta de su negocio de Capital Privado. Así mismo me permito recordar que el Dr. Pedro Aspe renunció a su cargo como Director de Evercore Partners Mexico en diciembre de 2015 y a partir del 28 de febrero de 2017 se retiró como Presidente de Evercore Partners. Agradeceré la publicación de la presente para beneficio de los lectores de proceso.com.mx Atentamente Sylvia I. Martínez García Director Juridico & Compliance Evercore Parners México, S. de R.L.