Sobre STPS tumba cifras alegres de Peña sobre estabilidad laboral; van 22 huelgas en su gobierno

Señor Director: El día de ayer, 4 de septiembre, se publicó en su portal de internet una nota titulada “STPS tumba cifras alegres de Peña sobre estabilidad laboral; van 22 huelgas en su gobierno” , firmada por el reportero Arturo Rodríguez García, en la que señala que el Titular del Ejecutivo Federal mintió en su alocución con motivo del V Informe de Gobierno, cuando señaló que: “En 46 meses, prácticamente no ha habido huelgas de carácter federal, no obstante que se han realizado 39 mil revisiones salariales y contractuales”. Al respecto me permito aclarar lo siguiente: 1.-Como la información lo indica, el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, fue muy claro al señalar que en los últimos 46 meses prácticamente no se han registrado huelgas en la jurisdicción federal. 2.-Desde noviembre de 2013 hasta septiembre de 2016, NO se presentó ninguna huelga en la jurisdicción federal. Posteriormente, en los 11 meses que van desde octubre de 2016 hasta agosto de 2017, sólo estallaron tres huelgas de carácter federal. 3.-En ese periodo de 46 meses, en efecto, sólo estallaron tres huelgas a pesar de haberse registrado 29 mil emplazamientos; es decir, si se considera el número de huelgas en relación con los emplazamientos, se obtiene como resultado un porcentaje de 0.01%, por lo que efectivamente, se puede afirmar que prácticamente no hubo huelgas entre noviembre de 2013 y agosto de 2017, periodo al que se refirió en su alocución el Presidente Enrique Peña Nieto. 4.-Es importante señalar que en el portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cada mes se actualizan las bases de datos con estadísticas sobre emplazamientos y huelgas para consulta de cualquier persona. 5.- Con los datos estadísticos que se encuentran disponibles para consulta pública en el sitio de internet de la STPS, es posible corroborar que la actual Administración presenta el menor número de huelgas desde que se tiene registro, en comparación con cualquier otro sexenio previo. Estimado Sr. Director, por todo lo anterior y apelando al derecho de réplica, le solicito respetuosamente la publicación de estas aclaraciones en el mismo espacio donde fueron difundidas. Atentamente Luis B. Olguín Arellano Director General