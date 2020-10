Postura del vocero de Meade ante reportaje de Proceso

Señor director: Con relación a su reportaje “Los desvíos que Meade no vio en Sedesol”, me permito aclarar los siguientes puntos: •Ninguno de los contratos a los que ha hecho alusión la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2015 fue suscrito por el Dr. José Antonio Meade Kuribreña, quien fungió como secretario de Desarrollo Social entre el 27 de agosto de 2015 y el 6 de septiembre de 2016. •Los tres pagos que se realizaron a universidades dentro de su gestión se efectuaron a los siete días después de su llegada la dependencia, conforme a una autorización del 21 de agosto, esto es, antes de que asumiera el cargo. •A su llegada a la Sedesol, el Dr. Meade Kuribreña ordenó expresamente al Órgano Interno de Control de la dependencia auditar los diversos programas incluyendo los antes mencionados. Durante su gestión se llevaron a cabo 19 auditorías en donde se registraron más de 50 observaciones. •Como titular de la Sedesol, ordenó la revisión y modificación de las reglas de operación de los programas sociales, el pago directo a beneficiarios evitando la tercerización, la recisión anticipada de contratos, acotar la participación de universidades, el establecimiento de nuevos controles operativos y de ejecución de los programas sociales y el fortalecimiento del esquema de contraloría social. •De manera particular destacó la auditoría realizada al Programa para Adultos Mayores, derivada de la cual se suspendieron a 468 servidores públicos por incumplimiento de la norma. Esta acción se convirtió en la sanción más grande que se haya interpuesto por un solo asunto en relación al número de servidores sancionados. También se presentaron 7 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por hechos posiblemente constitutivos de un delito cometidos por servidores públicos. En todas sus actuaciones como secretario de Estado, el Dr. José Antonio Meade ha implementado estrictas acciones para mantener el control interno, el cumplimiento normativo, la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. Como siempre lo ha hecho, el Dr. Meade Kuribreña está convencido de que los servidores públicos deben hacerse responsables por sus acciones y omisiones y que en su gobierno, como ya lo ha demostrado, no se defenderán o tolerarán las malas prácticas. Atentamente, Eduardo del Río Coordinador de Comunicación Social Equipo de Campaña de José Antonio Meade Kuribreña PD. En uso del derecho de réplica, se ruega la publicación de esta respuesta en el mismo espacio y formato que fue publicado el reportaje que la originó.