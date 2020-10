Procede derecho de réplica de Marcos Aguilar Vega

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 25 de octubre de 2017, en la página web de la revistase publicó la nota titulada “Alcalde libera a hombre que videogrababa a mujeres y niñas en Querétaro”. Ante lo publicado en, el alcalde de Querétaro solicitó derecho de réplica en el que niega rotundamente que hubiera liberado al presunto infractor y exige que esta casa editorial haga la aclaración correspondiente. Ante ello, el portal deconcluye lo siguiente: Primero.- Que una vez revisada la redacción de la nota aludida, la aseveración de que el alcalde de Querétaro liberó a un hombre que videogrababa a mujeres y niñas, carece de sustento. Segundo.- Se determina lo anterior, una vez que al presidente municipal no le corresponde tomar esas determinaciones, ya que no son materia de su competencia legal. Tercero.- La acusación al alcalde no fue realizada por, portal informativo que recogió las declaraciones del comerciante Enrique Rangel, quien es el que señala como directamente responsable de esa liberación al citado presidente municipal. Cuarto.- La corrección obedece al compromiso de informar con responsabilidad que esta casa editorial tiene para con nuestros lectores.