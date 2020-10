Sobre solicitud de investigar posible quebranto de mil 551 mdp en sexenio de Eruviel Ávila

Señor director: Respecto a la información publicada en proceso.com.mx “ Morena busca que PGR investigue a Eruviel Ávila por posible quebranto de mil 551 mdp ”, firmada por la reportera Veneranda Mendoza, este 1 de marzo, me permito hacer las siguientes aclaraciones: 1.- Que la Auditoría Superior de la Federación emita observaciones a las cuentas públicas de las entidades y dependencias de la administración pública no implica un “quebranto” ni mal uso de los recursos públicos, por el contrario es un ejercicio que esta dependencia realiza cada año para recabar más información y verificar si los recursos se aplicaron correctamente. 2.- No se deben adelantar juicios sobre las observaciones hechas públicas el pasado 20 de febrero por la ASF a la cuenta pública 2016, pues apenas es el primer paso para ampliar la información, ya que generalmente se trata de aspectos administrativos, desde la falta de un documento hasta una copia ilegible, y no necesariamente un desvío de recursos. 3.- Desafortunadamente y debido al momento electoral que vivimos, esta información es utilizada de manera dolosa para afectar la reputación de alguien, como sucede con las voces que han salido a hablar de un daño al erario al Estado de México, de lo cual en el informe de la Auditoría no existe una sola evidencia o señalamiento que indique esa situación. 4.- Cabe señalar que todas las entidades y todas las dependencias son observadas, y que una vez que la ASF les notifique formalmente, se cuenta con 30 días para aportar los elementos adicionales para subsanar las observaciones, y luego de eso tienen que pasar todavía más de tres o cuatro meses para que se pueda indicar si fueron debidamente solventadas. 5.- La propia Auditoría Superior en su boletín No. 1-18 del pasado 20 de febrero especifica que: “Los resultados de fiscalización que se presentan se refieren a asuntos que no han concluido y que están en seguimiento, por ello, es necesario tomar en consideración estos elementos al momento de interpretar los hallazgos de las auditorías”. 6.- La administración de Eruviel Ávila en el Estado de México, de 2011 a 2017, fue reconocida por calificadoras nacionales e internacionales por su eficiencia para garantizar finanzas públicas sanas, a través de una administración responsable y austera, aunado a una estricta disciplina fiscal y a una sólida recaudación de ingresos propios, que priorizó con 8 de cada 10 pesos para el gasto social. Reconozco de antemano su atención, y le agradeceré tomar en cuenta nuestra versión. Respetuosamente Alejandro Hinojosa Velasco Exsecretario de la Contraloría del Estado de México