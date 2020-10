Candidato de Morena en Michoacán niega ser aviador en la UMSNH

Señor director: En relación con el artículo publicado el día 13 de junio de 2018 en el portal digital de la revista, bajo el título: “Candidato de Morena, ‘aviador’ en la Universidad Michoacana” -firmado por su corresponsal en Michoacán, Francisco Castellanos-, aparecen varias imprecisiones sobre mi persona que creo imprescindible aclarar, haciendo uso del Derecho de Réplica que me otorga la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que considero vulnerados mis derechos civiles y políticos, al hacer una serie de alusiones imprecisas sobre mi quehacer político y como docente de la máxima casa de estudios de Michoacán. En el primer tercio del corpus del texto, se afirma que si no me he dado de baja o solicitado licencia para ausentarme de la actividad docente, estaría incurriendo en alguna falta por la que se debería de sancionarme. Así mismo, se argumenta que no he dejado de cobrar mi sueldo y de percibir prestaciones durante los últimos cinco meses (incluido el periodo que llevo haciendo campaña), “pese a que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece que todo servidor público debe renunciar a su cargo como requisito para competir en una elección. Y en el caso de los docentes, lineamientos normativos obligan a tramitar permisos sin goce de sueldo en caso de separarse de sus actividades laborales”, según cita textualmente la nota periodística. Sin embargo, cabe destacar que soy Profesor Investigador Asociado tipo “C” y de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), en su cláusula 28 señala sobre su personal académico que, un profesor investigador asociado “C”, tiene derecho a trabajar medio tiempo de seis a ocho horas semana-mes; y, el mismo contrato colectivo, en su Cláusula 62 destaca sobre su personal docente que: “Cuando un trabajador académico sea designado para ocupar un puesto importante al servicio de Michoacán o del país, u ocupe un cargo de elección popular, podrá disfrutar de licencia hasta por seis años sin goce de salario”. Sin embargo, no es mi caso, porque todavía no he sido electo diputado federal; eso sucederá a partir del 1 de julio y entonces ya tendría que solicitar mi permiso sin goce de salario, por lo que no estoy violando de ninguna manera el artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) -y no Cofipe, cómo erróneamente se cita en la nota-. “Error” que, dicho sea de paso, casualmente reprodujeron muchos de los medios de comunicación en Michoacán, a los que se les “filtró” esta información y, que a todas luces es una acción político-electoral que pretende desprestigiarme, ya que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Legales (Cofipe) fue derogado en el año 2014, desapareciendo junto con el Instituto Federal Electoral (IFE). También quiero aclarar que, desde septiembre de 2015, estoy haciendo uso de mi derecho de laborar medio tiempo como Profesor Investigador Asociado tipo “C” -del cual le envío copia en anexo aparte-, y en ningún momento he violentado la ley orgánica de la Umsnh y mucho menos el Contrato Colectivo de Trabajo de la Casa de Hidalgo, como desde el primer párrafo de la nota referida se pretende hacer notar a través de las declaraciones de una tercera persona. Aclarando además -como todo mundo lo sabe- que la actividad académica es la única que se puede vincular con la actividad política, según lo marca la ley, por lo que tampoco estaría incurriendo en alguna anomalía. Aquí se hace necesario aclarar que, casi la misma nota se reprodujo en varios medios impresos y digitales en el estado de Michoacán -con variantes mínimas en su contenido- el 12 de junio de 2018, por lo que no descarto que la información haya sido filtrada a través de un “boletín” de prensa, como parte de la guerra sucia que se desata en las campañas políticas, refrendando, como señalo párrafos arriba, que todas las notas -incluyendo la de su medio- hacen referencia a que violento el Artículo 7 del Cofipe, y no de la Legipe, como sería lo correcto. (anexo al final algunos Links de las páginas referidas, para que sus apreciables lectores puedan corroborar mi dicho). Por tanto, como se puede deducir, no estoy cometiendo falta alguna como la nota aparecida en su medio de comunicación señala, razón por la que agradecería pudieran publicarse en su prestigiada revista estas consideraciones, a fin de mantener intacta mi imagen que con tanto esfuerzo he conservado a través de más de 18 años de haber ejercido la docencia, formando jóvenes que ahora sirven a la sociedad. Por cierto, en referencia al párrafo que aparece casi al final de la nota, en relación a que el pasado 9 de mayo difundí en redes sociales un video para exigir mayores recursos para la Umsnh “ante las graves dificultades financieras que enfrenta, incluso para el pago de nómina”, afirmo que como parte de mis compromisos, está rescatar a la máxima casa de estudios de Michoacán de la grave crisis financiera en que se encuentra; conozco el tema, fui Contralor General de la misma y sé cuál es el fondo de la problemática. Retomando y finalizando, los requisitos de elegibilidad establecidos en la Legipe han sido superados, por consecuencia ostento la candidatura de la cual estoy orgulloso de presidir y ahora trabajar con miras al triunfo. Atentamente: M. en C. Ignacio Benjamín Campos Equihua, candidato a Diputado Federal por el Distrito 09 de Uruapan, señalo lo siguiente: El candidato no desmiente que esté cobrando sin dar clases en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que es el principal señalamiento de la información publicada por este corresponsal. En su defensa, el candidato se ampara en el contenido del contrato colectivo, pero el texto periodístico no cuestionan si su sindicato le permitía competir, ¡sino que le estén pagando sin trabajar!. De acuerdo con los documentos probatorios, Campos sigue gozando de la dieta económica que le otorga el ser catedrático en la UMSNH, con categoría de Profesor e Investigador “C”, con clave 98004328. Su plaza está adscrita a la Escuela Preparatoria “General Lázaro Cárdenas”, de acuerdo a un reporte de deducciones y percepciones de la Tesorería de la máxima casa de estudios en Michoacán, donde se desglosa el pago que recibe el abanderado de Morena, según recibos en poder del reportero. Para mayor fundamento de la nota informativa, me permito puntualizar que el profesor investigador Ignacio Campos incumple sus deberes en la Universidad por razón de destinar su tiempo a las actividades de campaña, más aún cuando se trata de quienes ostentan una candidatura por el principio de mayoría relativa que, requieren de tiempo completo para el cumplimiento de sus tareas proselitistas.