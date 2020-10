Sobre licencias sindicales en la Secretaría de Salud de Jalisco

Señor director: Respecto al reportaje publicado el pasado 10 de julio bajo el título "La Secretaría de Salud Jalisco difunde información contradictoria sobre permisos de su personal", firmado por la periodista Gloria Reza, deseo realizar las siguientes aclaraciones: La nota afirma que mientras la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) "responde a una solicitud vía transparencia que no cuenta con información de cuál es el personal que cuenta con permiso, en un oficio los instruye a que regresen a laborar". Sin embargo, en todas las solicitudes de información respondidas en torno al tema, se reiteró que a la fecha de presentación de las mismas, NO se contaba con los oficios mediante los cuales se concede la licencia con goce de sueldo para el desempeño de alguna comisión sindical por parte de los trabajadores. Dichos documentos son emitidos por la Secretaría de Salud Federal y se otorgan con base al artículo 43 fracción VIII de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y son aplicados conforme las Condiciones Generales de Trabajo según el oficio DGRH-DRL-SNL-DAPLAS-116-2014. En este sentido, el trámite es iniciado por las secciones 28 y 79 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) a principios de cada año y el proceso concluye el segundo semestre del año. Es importante mencionar que uno de los promotores de las solicitudes de información, José David Velázquez Ahumada, contaba con licencia en 2017, por lo que es de su conocimiento el proceso que se describió en los puntos anteriores, así como los tiempos que implica su autorización, validación y notificación por parte de la Secretaría de Salud Federal a la SSJ. Respecto a la licencia con goce de sueldo para el desempeño de comisión sindical a favor de José Guadalupe Ramírez Robledo, es importante aclarar que el documento fue recibido por la SSJ apenas el pasado 6 de julio del presente año para el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Por lo anterior, es inexacto e impreciso afirmar en la nota del portal de Proceso que la SSJ se contradice, ya que como se ha explicado en este texto, dichos documentos no se encontraban todavía en posesión de la dependencia. Con relación al oficio 0270, fechado el 14 de febrero de 2018, signado por Benjamín Gazcón Torres, director de la Región Sanitaria número 11, es importante mencionar que las indicaciones del Secretario de Salud de Jalisco, Alfonso Petersen Farah, a las que alude dicho documento, se refieren a comisiones administrativas entre las diferentes áreas de la SSJ y no a licencias sindicales con goce de sueldo para desempeñar alguna comisión sindical. Estas declaraciones del titular de Salud pueden corroborarse en las diferentes declaraciones públicas que ha realizado el funcionario, las cuales también han quedado asentadas en las publicaciones de diversos medios de comunicación locales. Finalmente, exhorto respetuosamente a su medio de comunicación a que en futuras ocasiones se nos solicite nuestra versión a fin de que ustedes cuenten con todas las posturas y sus lectores puedan estar mejor informados, ya que la reportera nunca contactó al área de Comunicación Social para solicitar información, aclaración o entrevista respecto al tema que nos ocupa. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración, en espera de que esta réplica sea publicada de manera íntegra en el mismo espacio que la nota que le dio origen.Señor director: Como se informó en la nota mencionada, apelando a la Ley de Transparencia, el pasado 23 de enero se le preguntó a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) que trabajadores cuentan con licencia sindical. Ante el requerimiento informativo, la dependencia respondió que no contaba con la información solicitada. Sin embargo, unos días después, el 14 de febrero, mediante el oficio 0270 de la misma dependencia estatal, firmado por el director de la Región Sanitaria Número II, Benjamín Gazcón Torres, y dirigido a los directores y administradores de las distintas unidades de la zona, se pide que por indicación del secretario de Salud, Alfonso Petersen Farah "todo aquel personal que se encuentra ausente por probable Licencia Sindical", no comisiones administrativas, como afirma la directora de Difusión, deben de reincorporarse a su lugar de adscripción. La reportera ha buscado en diversas ocasiones la postura oficial de la SSJ, he incluso se han solicitado entrevistas, pero el área de Comunicación Social en ningún caso ha resuelto las peticiones de esta reportera.