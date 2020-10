Sobre el Grupo México y las minas Buenavista del Cobre y El Pilar

Señor director: El día 6 de agosto la Agencia de Proceso (Apro), publicó en su portal la nota “Exención de impuestos, sociedades en Bahamas y reportes que no cuadran en nueva mina de Grupo México”; al respecto me permito hacerle llegar las siguientes aclaraciones: El 6 de julio de 2015, Southern Copper Corporation, empresa subsidiaria de Grupo México, cerró exitosamente la adquisición de la mina “El Pilar” con Stingray Copper Inc. (empresa canadiense), por un total de US$100.4 millones en efectivo. Esta transacción no tuvo relación alguna con sociedades ni cuentas bancarias o de inversión en las Bahamas, como erróneamente la revista Proceso publicó. Desconocemos las fuentes de la prestigiosa revista que la llevaron a la publicación de ésta información sin la investigación correspondiente. Por otra parte, la remediación del Río Sonora se llevó a cabo a través de los mecanismos legales previstos en la LEY. La constitución y funcionamiento del Fideicomiso fue determinada por la SEMARNAT a cargo entonces del Secretario Juan José Guerra Abud. Todas y cada una de las decisiones del Fideicomiso se tomaron conforme a las Reglas establecidas por la Secretaría por conducto de su Comité Técnico presidido y controlado por el Subsecretario Rodolfo Lacy Tamayo. En suma, las empresas han aportado más de dos mil millones de pesos a través del fideicomiso y de erogaciones en forma directa con la finalidad de cumplir con el Programa de Remediación aprobado por la SEMARNAT y para resarcir los daños causados a las personas por la emergencia. Dichos recursos fueron ejercidos conforme a las instrucciones de la propia Secretaría y a través del Comité Técnico del Fideicomiso. Con fecha 1º de diciembre de 2016, la SEMARNAT emitió la resolución por la cual se estableció que se alcanzaron los niveles de remediación exigidos por dicha autoridad. Asimismo, la PROFEPA emitió resolución en la que tiene por cumplido el Programa de Remediación del Río Sonora. Por lo anterior, el 7 de febrero de 2017 se extinguió el fideicomiso por haberse cumplido sus fines en apego a las resoluciones de las autoridades federales competentes. Asimismo, a solicitud de la gobernadora Claudia Pavlovich y en apoyo al gobierno del estado de Sonora y de los municipios de la ribera de Río Sonora, se efectuó una coinversión en partes iguales Gobierno de Sonora y empresas de Grupo México por más de 300 millones de pesos para llevar a cabo el proyecto de rescate carretero para la conservación y reconstrucción del tramo Cananea- Mazocahui. Grupo México ya cumplió con su compromiso de inversión y el tramo Cananea-Bacoachi se inaugura este mes de octubre. Por lo anteriormente expuesto y en uso de nuestro derecho de réplica solicitamos sea publicada esta aclaración en el referido portal de Proceso en beneficio de sus lectores. Atentamente. Lic. Jorge Lazalde Psihas Director Jurídico Grupo MéxicoLos reporteros y el editor reafirman que toda la información contenida en la nota fue verificada y se pueden consultar las fuentes allí citadas. Alberto Arnaldo, Claudia Ocaranza (reporteros) y Eduard Martín Borregón (editor)