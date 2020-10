Sobre "Piden a AMLO combatir el monopolio de las licitaciones públicas"

A través de la presente carta y de acuerdo con el Artículo 6°, Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, solicitó que se publique de manera íntegra esta carta aclaratoria, ya que existen hechos falsos y sin fundamento legal en la nota titulada "Piden a AMLO combatir el monopolio de las licitaciones públicas", publicada en la versión online de su medio, hoy 02 de agosto de 2018. Me permito hacer las siguientes precisiones: Mencionaron el Caso de Mainbit, la integradora de TI comandada por José Antonio Sánchez, así como las empresas Soluciones Tecnológicas Especializadas y Factoría de Ti, propiedad de Claudia María Rincón Pérez. 1. Al respecto, "Tolerancia Cero" miente con esta afirmación, ya que no tiene elementos que sostengan esta declaración, por lo que nos reservamos los derechos legales para proceder legalmente en contra de esta organización al comentar falsedades que dañan la reputación de la empresa y mi representada. En cuanto a las empresas dirigidas por Claudia María Rincón Pérez, mejor conocida en el ámbito empresarial como "La Reina de las Licitaciones", aseguraron que estuvieron envueltas en varias denuncias por su táctica infalible de inscribir varias empresas en concursos para beneficiarse directamente. 1. En referencia a esta declaración no existe ninguna denuncia ni elemento que demuestre estos argumentos falsos, además de que la empresa ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en cada licitación en la que ha participado, garantizando en todo momento calidad en el servicio. 2. La nota dey la cita de "La Reina de las licitaciones" puede ser considerada de acuerdo a las leyes mexicanas como daño moral, además de que es falso y no tienen elementos para sustentar que mi representada inscribió "empresas en concursos para beneficiarse directamente". Este señalamiento es falso y carente de sustento legal. Fue el caso --refirieron-- de la licitación 2017-682-PMX_DOPA_PC_GCS-SS_SA-CA-T-S para "simular la competencia ante la opinión pública" y así ganar los contratos millonarios de Pemex estimados en mil 672 millones de pesos con ayuda de exfuncionarios de la empresa productiva del Estado, según confirmó José Carlos Chew López, exaccionista en una de las empresas de Claudia Rincón, afirmó Tolerancia cero. 1. En cuanto a la contratación realizada por Pemex, ganada por el consorcio integrado por Soluciones Tecnológicas Especializadas, Factoría de TI y NEIXAR, esta se ganó por ser la mejor propuesta tanto técnica como económica, se apegó en todo momento a la normatividad aplicable y jamás ha sido señalada por ningún órgano del gobierno federal por incurrir en alguna práctica anticompetitiva, corrupta o irregular. 2. Asimismo, vale la pena mencionar que en la nota se menciona una declaración del C. José Carlos Chew López ante un Ministerio Público. Pero no se cita que la carpeta de investigación CI-FNNA/NUI-A-1/00520/12-2017, misma que es por un tema de demanda familiar, se resolvió ya el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, ya que citan hechos falsos que jamás pudieron comprobar. Luego entonces, sabedores del enorme prestigio de que goza el semanario "PROCESO", solicitamos que se publique esta carta aclaratoria, puesto que las afirmaciones que ya quedaron debidamente señaladas resultan por demás falsas y totalmente desapegadas de la realidad, causándole las mismas evidentes daños a mi representada y a su empresa. Sin más por el momento, quedo de ustedes para cualquier aclaración que juzguen pertinente. Eduardo Javier Lazcano Uribe