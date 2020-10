El PRD aprueba alianzas con el PAN en Zacatecas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas

MÉXICO, DF (apro).- El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Agustín Basave confirmó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) aprobó cuatro alianzas electorales con el Partido Acción Nacional (PAN). En Zacatecas y Oaxaca el PRD encabezaría los gobiernos y en Durango y Veracruz el PAN. En su conferencia de prensa semanal manifestó su respeto por el rechazo de Morena y Movimiento Ciudadano a coaligarse con el PRD y señaló que buscaron alianzas con el Partido Nueva Alianza (Panal) y otros locales. “Se empezaron a construir”, adelantó. Y en cuanto a las alianzas en Hidalgo y Tamaulipas informó que no se pudieron concretar porque el PAN estatal no las aprobó. Se quejó de los comentarios mediáticos sobre los motivos de poner sobre la mesa su renuncia pues estaban atoradas algunas alianzas entre los perredistas. Reiteró que no fue por las coaliciones con el PAN, sino por los problemas internos, pero al ser zanjados con sus correligionarios, la retiró, aunque el expresidente Jesús Ortega anunció la semana pasada que el CEN no se la había aprobado. “Sí creo que nos convienen las alianzas al respecto, estoy convencido de eso, es mi opinión, hoy vemos los resultados en Colima, el PAN fue solo y perdió. No es critica al PAN, estoy señalando el análisis de una realidad nada más, yo como mi opinión personal”, indicó. También reviró las opiniones sobre la debacle electoral del PRD. Culpó de las diferencias internas al PRI, que ataca las alianzas por temor a ser derrotado en las urnas. “Saldrán las alianzas que salgan de acuerdo al conjunto multifactorial de decisiones que habremos de tomar, no sé cuantas van a ser, ni en donde, ni nada, saldrán las que salgan”, matizó. Basave admitió que el PRD “está en una situación crítica” pero debe renacer en la búsqueda de identidad, integridad y unidad como partido político, aunque no será posible en los próximos meses porque se enfrentarán a 13 elecciones “y de aquí a entonces no nos da tiempo para hacer esa transformación profunda del partido, imposible”, reconoció. Respecto a la detención del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en Madrid, España, acusado de lavado de dinero, Basave criticó los niveles de impunidad en México debido a que el exfuncionario priista no ha sido investigado. En el mismo costal echó al exvocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Arturo Escobar quien fue acusado de malversar recursos y ante ello su aliado, el PRI, acusó al fiscal de haber sido asesor del PRD para distraer la atención del tema. “Entonces pues si me parece importante reiterar que ahí están las muestras, ahí están las pruebas de los inmensos, enormes, impúdicos niveles de impunidad que hay en México”, añadió. Comparó la cifra de capos del narcotráfico detenidos o abatidos como parte de la lucha contra el crimen organizado, con la de políticos corruptos que ni siquiera han pisado la cárcel.