Ofrece AMLO investigar el 'atraco descarado” a los automovilistas en el DF

MÉXICO, DF (apro).- El presidente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador se comprometió a investigar e informar a la ciudadanía sobre la compra de cámaras al por mayor que hizo el gobierno de Miguel Ángel Mancera a la empresa Autotraffic para detectar automóviles que excedan la velocidad permitida en el Distrito Federal. “Por mi parte, me comprometo a investigar este asunto y a informar puntualmente a los ciudadanos. Se trata, a todas luces, de un atraco descarado a los automovilistas del Distrito Federal. “Reitero: no voy a dejar de insistir hasta que se derogue el actual reglamento y se acabe con el ‘negocito’ de las cámaras fantasma”. El excandidato presidencial comentó lo anterior en su cuenta de Facebook, en respuesta a una nota informativa que publicó en primera plana el periódico Reforma, donde es criticado por sus comentarios contra Mancera por realizar ese contrato para aplicar las fotomultas. De acuerdo con la información difundida, en junio de 2005 el Gobierno del Distrito Federal, que entonces encabezaba el tabasqueño, compró a Autotraffic los primeros 12 sistemas móviles de control de velocidad MultiRadar. Dicho contrato fue firmado el 24 de junio de ese año por el entonces oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, Alejandro Villagordoa, y el administrador único de Autotraffic, Alonso Miguel Vélez, por 10 millones 299 mil pesos. La nota de Reforma muestra los comentarios en contra de la empresa que escribió el tabasqueño en su cuenta de Twitter el 28 de diciembre de 2015 y el 12 de enero de 2016, y destaca la carta que entregó el presidente de Morena en la capital, Martí Batres, para exigir la cancelación del contrato entre el gobierno de Mancera y Autotraffic. Según López Obrador, los datos divulgados en esa “publicación conservadora y adversa” a su causa, contiene información poco acertada sobre el tema. “Por eso aclaro que desde el inicio de mi gobierno, el 5 de diciembre de 2001, emití el Bando 23 que anexo, con el propósito de proteger a los automovilistas ante la extorsión de agentes de tránsito y autoridades”. En dicho documento, apuntó, se redujo de 25 a cuatro las causales para remitir un vehículo particular al depósito o corralón por infracciones al Reglamento de Tránsito. Y quedaron sólo las siguientes: “1) Incumplir disposiciones ambientales; 2) cuando los datos del vehículo no coincidan entre sí; 3) cuando el vehículo permanezca abandonado, y 4) cuando obstruya gravemente la circulación y no se encuentre el conductor. Desde su perspectiva, el contenido del Reglamento de Tránsito en aquel tiempo “es algo diametralmente distinto al actual ordenamiento corruptor y draconiano”. El tabasqueño aceptó que un mes antes de que concluyera su gestión al frente del GDF, la SSP contrató a esa misma empresa, pero, subrayó, no se equipara con la adquisición de 12 sistemas móviles de control de velocidad, ni con el contrato actual de instalar cámaras al por mayor y otorgar un porcentaje por multa a Autotraffic o cualquiera otra empresa.