Padres de los 43 exigirán justicia desde tribuna de San Lázaro

MÉXICO, DF (apro).- Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero exigirán desde la máxima tribuna del país, el Poder Legislativo, justicia y encontrar con vida a sus hijos. Al inicio del pasado periodo de sesiones, los padres transmitieron a la diputada de Morena, Araceli Damián, su deseo de llegar a San Lázaro y, desde la máxima tribuna –como lo hiciera el 28 de marzo de 2001 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a través de la comandanta Esther, clamar justicia para sus hijos y la exigencia de encontrarlos con vida. Todos los partidos accedieron a la petición, mientras que el PRI puso como condición para abrir la máxima tribuna que no fuera invitación sino atención a una demanda de los padres. En noviembre pasado, la presidenta de la Comisión Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, la panista Guadalupe Murguía, dijo a esta agencia que ello ocurriría una vez que se obtuviera la firma de los padres y el documento donde piden hablar desde la tribuna San Lázaro. El miércoles 13, la mayoría de los 43 padres de familia, incluyendo a la familia del joven Julio César Mondragón, quien fue encontrado desollado el sábado 27 de septiembre de 2014, mientras que durante la madrugada de ese día los demás estudiantes fueron desaparecidos por policías municipales y presuntamente por integrantes del crimen organizado, formalizaron la petición. Este lunes, la diputada Araceli Damián informó de la existencia de las firmas recabadas y recordó que tanto la carta como las rúbricas fueron las condiciones de los miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, para recibir en tribuna a los padres de los 43. La fecha en que intervendrían los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y familiares de los asesinados aún no se define, pero podría ocurrir en el mes de febrero, tentativamente la primera quincena, una vez que arranque el periodo ordinario de sesiones. Además, en la reunión del próximo miércoles 27 de la comisión especial los diputados definirán los términos bajo los cuales se reunirán con los miembros del 27 Batallón con sede en Iguala, es decir, con los elementos que estuvieron presentes y en día laboral durante los eventos funestos del 26 y 27 de septiembre de 2014. El secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos pidió además que se establecieran los “alcances jurídicos” del encuentro y, sobre todo, que no se violentaran los derechos de los soldados y diferentes miembros del Ejército que estuvieron laborando la noche de la masacre en Iguala.