Suplente de Gisela Mota rehúye a tomar posesión como alcaldesa de Temixco

TEMIXCO, Mor. (apro).- Temixco continúa sin presidenta municipal. Irma Camacho García, suplente de Gisela Mota Ocampo, asesinada el pasado 2 de enero en su domicilio, declinó acudir a la sesión de Cabildo en la que asumiría el cargo, pues ni siquiera se dio por notificada. Cumplido el plazo otorgado por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), el síndico municipal Gerardo Hurtado, en funciones de alcalde, convocó a los miembros del cabildo para celebrar una sesión extraordinaria a las 18:00 horas de este lunes. Sin embargo sólo acudieron él, dos de nueve regidores y el secretario municipal Carlos Caltenco Serrano. Así, por falta de quórum, la sesión fue suspendida. Una hora más tarde, en conferencia de prensa, el síndico Hurtado informó que se hizo llegar al TEE un expediente con la convocatoria para la sesión extraordinaria, así como el acta circunstanciada en la que se da cuenta de los intentos por notificar a Irma Camacho en su domicilio, lo que resultó imposible porque ni siquiera abrieron la puerta. Además, este martes se hará llegar a los magistrados otra acta circunstanciada de las condiciones que se dieron en torno a la fallida sesión de Cabildo. A pregunta expresa, Gerardo Hurtado dijo que mientras no se ordene otra cosa, él continuará al frente del ayuntamiento y que esperarán a que el Tribunal emplace a la suplente o dicte el camino a seguir. En entrevista este mediodía, Hertino Avilés, presidente del Tribunal Electoral, afirmó que la presidenta municipal suplente de Temixco, es la única que puede tomar posesión del cargo, en tanto no renuncie. Así que este miércoles o en las siguientes horas se conocerá el camino a seguir respecto de la presidencia municipal de Temixco.buscó en repetidas ocasiones a Irma Camacho para conocer su punto de vista pero no hubo respuesta.En tanto, esta tarde, desde las 16:30 horas, unos 600 habitantes de Temixco se reunieron en la Plaza Solidaridad para realizar una “asamblea informativa”. Ahí, Juanita Ocampo, madre de Gisela Mota, dijo que es necesario que llegue a la presidencia municipal de Temixco una persona que dé continuidad al proyecto de su hija, que fue “un proyecto de consenso con la gente”. Señaló que ella está dispuesta a encabezar la administración, pero que no está “casada con la idea de ser alcaldesa”, siempre que haya una persona que realmente esté identificada con el proyecto. Y advirtió que Camacho García representa la continuidad de la anterior administración que “no hizo nada por la gente de Temixco”. Previo a ello, Guadalupe López, vecina de ese municipio y militante perredista, advirtió: “El pueblo no dejará que nos sigan saqueando. Lo que quieren estos que están detrás de la profesora (Camacho García), es seguir saqueando al municipio. Porque no es que no queramos a la profesora, más bien no queremos a los que están detrás de ella”, en referencia al grupo político de Fidel Demédicis Hidalgo, senador por Morelos y concuño de la suplente de Gisela. Luego preguntó al micrófono: “¿Qué vamos a hacer? ¿Permitiremos que la impongan?” Y la respuesta fue unánime: “¡No!”. “¿Qué haremos?”, volvió a preguntar. “¡Vamos a tomar la presidencia!”, respondió la gente y comenzó a organizarse para tomar el palacio municipal de forma pacífica. Comenzó una marcha con consignas en torno al proyecto de Gisela y a la intención de que Juanita Ocampo sea designada presidenta municipal. A las 5:15, los manifestantes arribaron a la explanada del Palacio Municipal de Temixco, a un costado de la carretera federal México-Acapulco. Ahí comenzó un mitin para exigir al Cabildo que no diera posesión a Irma Camacho García en la presidencia municipal. Al cierre de esta edición los manifestantes permanecían en la explanada, y advirtieron que permanecerían hasta las 12 de la noche.