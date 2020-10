Van 7 policías detenidos por desaparición forzada de 5 jóvenes en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).-La Fiscalía General del Estado (FGE) suma siete policías detenidos, incluido el delegado regional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por la desaparición forzada el lunes pasado de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca. El fiscal general del estado Luis Ángel Bravo anticipó que darán vista a la Procuraduría General de la República (PGR) porque –dijo– existe relación de estos policías estatales con la delincuencia organizada. Hasta el momento han detenido a los policías Edgar Ramón Reyes Hermida, René Pelayo Vidal, Luis Rey Landeche o Lendechy Colorado, Omar Cruz Santos, Edgar Omar Ruiz Tecalco, Otoniel Cruz Linares y al delegado de la SSP en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, quienes ya se encuentran internados en Ceresos de Veracruz por la desaparición forzada de los jóvenes. En el caso de Edgar Ramón Reyes Hermida, el séptimo policía de SSP detenido, su situación legal será definida en próximas horas ante el juez de primera instancia del distrito judicial de Cosamaloapan para que responda por el delito de desaparición forzada de personas. En el círculo policiaco se habla de que los detenidos tienen vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, grupo delincuencial que ha tenido pugnas con Los Zetas en la región de Córdoba y Orizaba, así como en otras zonas montañosas. Este lunes Bravo Contreras reconoció a través de un boletín que las primeras diligencias arrojan una presunta participación de delincuencia organizada en está desaparición forzada. “Los avances que integran las probanzas de la investigación nos refieren que los elementos policiacos ya detenidos tuvieron relación en este caso con terceras personas probablemente vinculadas a la delincuencia organizada, por lo que daremos vista a la PGR para que tomen cartas en el asunto”, dijo Bravo Contreras. El funcionario hizo énfasis en que las “indagatorias están muy avanzadas” pues los trabajos de inteligencia, de investigación, así como los testimonios obtenidos en las últimas horas han permitido focalizar e intensificar los operativos de búsqueda y localización en puntos determinados. Añadió que el curso de las investigaciones cuenta con supervisores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que avalan el trabajo que se realiza en la integración de las investigaciones y en los operativos de búsqueda en los que coadyuvan fuerzas federales. “Los avances de la investigación de inteligencia nos permiten concretar escenarios de búsqueda más focales, que pudieran llevar a puntos específicos que compactan los radios de búsqueda para lograr ubicar a los jóvenes desaparecidos”, expuso. Sin embargo, afirmó en que a la Fiscalía local no le competen los asuntos vinculados con la delincuencia organizada, ni el narcotráfico.Hoy en redes sociales, los padres de los jóvenes José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arróniz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16, hicieron circular una imagen en donde recriminan a Peña Nieto que en Veracruz no hay “misión cumplida”, pues han pasado ocho días desde la desaparición de estos jóvenes. Hoy en Xalapa familiares de las personas desaparecidas encabezaron por cuarto día consecutivo una protesta para exigir que el gobernador, Javier Duarte los reciba, así como intensificar la búsqueda de los jóvenes, cuyo último reporte señala que cargaron gasolina en el Ferchegas de Tierra Blanca y ahí fueron intervenidos por los cuerpos policíacos. Carlos Orozco Benítez, tío de tres de las víctimas, reprochó que la falta de respuesta puntual de Duarte de Ochoa. “Nada más nos han hecho muchas promesas pero hasta el momento no hay nada. Nos dijeron que les diéramos confianza para podemos demostrar que están trabajando ¿qué tipo de trabajo están haciendo si ya tienen detenidos a los responsables del levantamiento de los muchachos?”, cuestionó.