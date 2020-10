Crece en 2015 robo a cuentahabiente, violación y homicidio en DF: Consejo Ciudadano

MÉXICO, DF (apro).- En el Distrito Federal aumentó 42.1% el robo a cuentahabiente, 33.4% violación y 14% el homicidio doloso, según el Reporte de Índice Delictivo 2015 elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Luis Wertman Zaslav, presidente del Consejo, explicó que en el robo a cuentahabiente al salir de un cajero automático o de una sucursal bancaria hubo un efecto contrario a la tendencia de cinco años de disminución constante. El aumento en este delito, explicó según un comunicado, se debió entre otros factores a que “se han relajado las medidas de seguridad al interior de las sucursales. Hemos comprobado que las disposiciones sobre el uso de teléfonos celulares, lentes obscuros y gorras no se están respetando”. También se ha detectado que personas que no son clientes del banco pasan tiempo dentro de las sucursales sin ningún propósito y cuando identifican a la probable víctima, alertan a sus cómplices, quienes la persiguen e interceptan. Incluso, Wertman dijo que no se puede descartar la colaboración de empleados bancarios en estos grupos criminales. “Las víctimas refieren que, en múltiples casos, los delincuentes cuentan con información sobre el monto del retiro en ventanilla y otros datos que sólo pueden ser del conocimiento del personal de la sucursal”, detalló. Comentó que pese a los operativos policiacos, el incremento en este delito también responde a la falta de prevención de los usuarios de servicios bancarios y las deficiencias en los protocolos de seguridad de las instituciones bancarias. Respecto al delito de violación, el presidente del Consejo Ciudadano afirmó que este delito había registrado un descenso constante en los últimos años, pero en 2015 aumentó 33.4%. Destacó que lo más graves es que la mayoría de los casos son de violación intramuros, es decir, que se cometen por personas cercanas a la víctima, por ejemplo, amigos y familiares. Por lo que se refiere al homicidio doloso, el año pasado registró un alza de 14%, según el reporte del organismo. Además, por tercer año consecutivo, 80% de los casos en el DF son provocados por riñas, venganzas personales y motivos pasionales. “Tenemos muchas armas de fuego en manos de ciudadanos y éstas son utilizadas en contra de otros ciudadanos”, dijo. De acuerdo con el reporte, los días de mayor incidencia de homicidios en el DF son los viernes por la tarde, los sábados y los domingos y en la mayoría de ellos existe el factor de abuso en el consumo del alcohol.El Reporte de Índice Delictivo 2015 del Consejo Ciudadano –que mide el comportamiento de 14 delitos de alto impacto-- detectó que el robo de vehículo automotor bajó 19% al pasar de 15 mil 568 automóviles en 2014 a 12 mil615 el año pasado. El robo a transportista registró un descenso de casi 19%, a pasajero en transporte público cayó 6%, a repartidor fue sólo de 0.3% y a transeúnte en vía pública bajó 12.5%. Las cifras indican que el secuestro tuvo un descenso de 11.3%, el robo a casa habitación de 8%, el asalto a negocio 3.5% y las lesiones dolosas por arma de fuego cayeron 0.6%. Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano informó que a partir de este reporte se suman análisis nacionales de los delitos de trata de personas --el delito más lucrativo del mundo— y extorsiones telefónicas, el segundo más cometido en México. Sobre la trata de personas, dijo que se han recibido 655 reportes ciudadanos a la Línea Nacional 01800 5533 000. En tanto, en Estados Unidos, la organización Polaris ha recibido 450 reportes relacionados con migrantes mexicanos. Y es que entre ambas organizaciones se opera la Línea Binacional Contra la Trata. Respecto a las extorsiones telefónicas, el Consejo detectó un aumento de 41% en los reportes de 2015 comparados con los de 2014, de ellos, 25% son de llamadas originadas en provincia. El funcionario destacó que para combatir estos delitos hace falta denunciar e identificar números telefónicos, cuentas bancarias y formas de operación de los delincuentes.