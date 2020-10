Repudia AMLO 'promiscuidad política” en Zacatecas

MÉXICO, DF (apro).- Aunque Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que Morena se reserva el “derecho de admisión”, este martes abrió la puerta a militantes de PRI, PAN y PRD que se sientan ofendidos por la imposición de candidatos en Zacatecas. En este estado, el tabasqueño brindó su apoyo al precandidato de Morena al gobierno de esa entidad, David Monreal, hermano del exgobernador y actual jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. “Tiene todo nuestro apoyo, para que no quede ninguna duda, estamos muy contentos que David (Monreal) sea nuestro representante, abanderado, y hay condiciones inmejorables en Zacatecas para triunfar en la elección de gobernador”, afirmó. Y calificó como insólito que unos de los aspirantes impuestos sea Pedro de León Mojarro, cuñado del gobernador Miguel Alonso Reyes, exdirigente del PRI y ahora candidato del PRD y el PAN, partidos que van en alianza porque el mandatario estatal convenció a sus respectivos dirigentes, Agustín Basave y Ricardo Anaya, para abanderarlo y obtener el aval para endeudar con 2 mil millones de pesos a la entidad. “En los últimos tiempos se ha endeudado al estado como nunca se ha visto. Tengo información de que recientemente se autorizó un nuevo endeudamiento de más de 2 mil millones de pesos y no se ven obras por ningún lado, hay mucho abandono en los pueblos y la gente quiere un cambio verdadero”, añadió. Respecto de una eventual expulsión de José Luis Figueroa, quien se inscribió como precandidato al gobierno zacatecano por Morena pero votó en el Congreso local a favor del endeudamiento, López Obrador sólo indicó que “no actuó con rectitud”, pues sólo le hizo el juego al gobernador. “En Morena no queremos contubernio con gobiernos corruptos, Morena es un movimiento y partido independientes, no queremos enjuagues, no queremos ningún tipo de relación con gobernantes corruptos. Aquí en el caso de Zacatecas es evidente que el gobernador tiene las manos metidas en todos los partidos y no queremos que tenga injerencia en Morena”, advirtió. También sostuvo que Miguel Alonso Reyes decidió quiénes serán los candidatos de PRI, de PAN y PRD, “así de claro, en términos políticos, en Zacatecas hay mucha promiscuidad”, acusó.