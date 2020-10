Se definirá en el Tribunal Electoral de Morelos la pugna por Temixco

TEMIXCO, Mor. (apro).- El cabildo de esta población amaneció este martes dividido. Por un lado, durante la madrugada se conoció a través de las redes sociales un video en el que siete regidores le dieron posesión en secreto, en un recinto alterno, a la suplente de Gisela Mota Ocampo, la profesora Irma Camacho García. En tanto, el síndico municipal y el secretario del ayuntamiento, junto a los dos regidores restantes, se mantienen en la postura de que Camacho García no ha tomado posesión, toda vez que la sesión extraordinaria convocada para ese efecto no se llevó a cabo por falta de quórum. El balón está en la cancha del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Morelos (TEPJM). Carlos Puig, magistrado presidente, informó que hasta el momento han llegado dos documentos del caso Temixco. Puig Hernández dijo que en el fallo del pasado viernes se dio un plazo de 24 horas hábiles para que el cabildo diera posesión a la suplente de Gisela Mota Ocampo, la profesora Irma Camacho García, y 24 horas más para que notificara el cumplimiento de lo ordenado. El primer plazo, para la toma de posesión de Camacho García, se terminó a las 14:45 de este lunes. En tanto el segundo culminó este martes a las 14:45 horas. Hasta el momento, de acuerdo con el magistrado, hay dos documentos que notifican del cumplimiento del fallo en dos sentidos totalmente opuestos. Por un lado, un documento que llegó primero, firmado por siete regidores, quienes informaban que la profesora Irma Camacho había tomado posesión en una sesión extraordinaria de cabildo, realizada en un establecimiento alterno al palacio municipal, en este caso el Club Coral, un hotel que trabaja por membresías, ubicado en el fraccionamiento Brisas, de Temixco. Esta sesión se habría llevado a cabo en secreto entre la una y las tres de ayer lunes. De ello da cuenta un video que comenzó a circular en las redes sociales alrededor de las once de la noche de ese mismo día. En él se observa a siete regidores, donde uno de ellos le toma la protesta de ley a Irma Camacho, a lo que ella responde: “Sí protesto”. El video fue tomado, al parecer, con un teléfono celular, dada su mala calidad de audio e imagen. Los regidores que participaron en esa sesión son Gabriela Teyko Demédicis Hiromoto, del PRD e hija del senador Fidel Demédicis Hidalgo, a su vez concuño a su vez de Camacho García; José Juvenal González Amaro y Nataly Estefanía Rosas Paulino, del PRI; Adela Ocampo Flores, del PAN; Hilario Ríos García, de Morena; Baltazar Martín Carmona Morales, del PVEM, y Rodrigo Uribe Carrillo, del Panal. El otro documento que llegó fue el que notifican el síndico Gerardo Hurtado de Mendoza Armas y el secretario municipal Carlos Caltenco Serrano, en el que se explica que hubo una convocatoria para sesión extraordinaria de cabildo a realizarse el lunes a las 18:00 horas, en las instalaciones del palacio municipal, la que fue notificada a los regidores entre la una y las tres de la tarde de ese mismo día. También se expresa que a Irma Camacho García, suplente de Gisela Mota, se le intentó notificar en su domicilio, pero nunca fue entregado el aviso; además se anexó un acta circunstanciada. Tal comoinformó el lunes por la noche, al palacio municipal sólo llegaron a las seis de la tarde cuatro integrantes del cabildo: el síndico municipal en funciones de alcalde Gerardo Hurtado, el secretario general Carlos Caltenco y los regidores perredistas Alma Delia Rangel Montesinos y Fausto Rebolledo Macedo. El magistrado Puig Hernández informó a esta agencia que en un término de 24 a 48 horas, vencido el término, se analizarán los dos documentos y los demás que se presenten dentro del plazo, para luego determinar en pleno, con los otros dos magistrados, sobre el futuro de Temixco. Así, la situación podría aclararse este miércoles o a más tardar la tarde de este jueves 21 pues, aseguró, “el asunto es la máxima prioridad, ya que está en juego la vida de un municipio”. “Lo que procede en este caso es que, a la luz de las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y su Reglamento, hagamos el análisis correspondiente para valorar cuál de estos dos informes es el que cumplió con estas normas y evidentemente es un proyecto que voy a presentar a mis dos compañeros que integran el pleno”, ofreció. En tanto, Tomás Osorio Avilés, exdiputado local y federal, constitucionalista reconocido en la entidad, consideró que el caso es complejo. En entrevista, señaló: “De conformidad con el (artículo 115) de la Constitución federal, cuando falta el (alcalde) propietario le corresponde al suplente sustituirlo”, así que en ese caso Irma Camacho García tiene todo el derecho de asumir la presidencia municipal ante la falta de la propietaria, la alcaldesa Gisela Mota Ocampo. Sin embargo, respecto de la sesión en la que rindió protesta, realizada en secreto el lunes por la tarde, Osorio Avilés observó: “Los regidores no tienen facultades para sesionar sin el presidente, o en su caso, sin el síndico, por lo tanto la sesión donde le tomaron protesta a la suplente es ilegal”, así que ese es un elemento que se debería tomar en cuenta en la discusión de los magistrados. No obstante, Osorio Avilés resaltó otro elemento que no puede perderse de vista. La Ley Orgánica Municipal establece que el síndico municipal “cubre ausencias temporales (del alcalde) hasta por 15 días”. Por ello, a la fecha la situación en Temixco es de total incertidumbre, pues “la (alcaldesa) propietaria murió, el síndico ya concluyó sus 15 días, y la suplente, jurídicamente, no ha tomado protesta de ley”, concluye. En tanto, la manifestación que encabezó Juanita Ocampo, madre de Gisela Mota Ocampo, permaneció hasta la medianoche del lunes y a partir de la madrugada del martes sólo una “guardia” en el palacio municipal. Los inconformes aseguraron que mantendrán en su poder el palacio municipal y no permitirán el ingreso de Irma Camacho, a quien consideran que “no es digna de asumir la presidencia municipal”.Este martes, el diario Reforma publicó en primera plana que detrás del asesinato de Gisela Mota se encuentra una pugna entre los cárteles conocidos como Los Rojos y Guerrero Unidos. De acuerdo con esa versión, la alcaldesa tenía relaciones sentimentales o de amistad con un personaje de Guerreros Unidos, a quien entregaría la posición de director de Tránsito. Según la versión, esta posición era solicitada también por el líder de Los Rojos en la entidad, Santiago Mazari, El Carrete. Supuestamente éste ordena la ejecución de la alcaldesa porque Gisela Mota estaba negociando con sus enemigos del otro cártel. No es la primera versión sobre ese asunto, no obstante, familiares y compañeros de proyecto, niegan la nota, pues dicen que, en todo caso, “es pagada”. Uno de los colaboradores más cercanos de Gisela Mota habló cony señaló que quien sería nombrado como titular de Tránsito en Temixco era un excomandante de la Policía Auxiliar del Distrito Federal de nombre Arturo Soto Leyva, quien habría de rendir protesta el fin de semana en que ocurrieron los hechos en los que perdió la vida Mota Ocampo. De la vida sentimental de la alcaldesa, el colaborador, que pidió se guardara su identidad, señaló: “Gisela era muy reservada en su vida personal”, por lo que desmintió la versión publicada supuestamente, con base en una indagatoria respecto del asesinato de la alcaldesa de Temixco. En tanto, el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Mediba, dijo que el gobierno del estado esperara la decisión del TEE, aunque por el momento “mantendremos una relación institucional con el síndico municipal en funciones de alcalde. También comentó que el gobierno toma esta decisión toda vez que el síndico “sí convocó a sesión de cabildo para la toma de protesta de la presidenta municipal, pero la misma no se llevó a cabo por la ausencia” de Irma Camacho y falta de quórum.