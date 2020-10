Compra de votos es 'pecado, es anticristiano”: AMLO

MÉXICO, DF (apro).- En su segundo día de gira por Aguascalientes, el presidente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador continuó su discurso de congratulación por la próxima visita del Papa Francisco al país, en particular por su condena a las prácticas antidemocráticas como la compra de voto, acto que calificó como “pecado, es anticristiano”. “Vengo sosteniendo que es hasta pecado, es anticristiano la compra de los votos”, dijo el tabasqueño. Hacen falta las palabras de aliento del pontífice “en estos momentos aciagos para el pueblo de México”, agregó desde el municipio de Asientos. Respecto a esas prácticas antidemocráticas, el excandidato presidencial mencionó al “palacio para los cielos”, como llamó al avión presidencial de Enrique Peña Nieto. Se trata de la aeronave que costó 7 mil 500 millones de pesos, con cupo para 280 pasajeros, con una dimensión de 25 metros de ancho por 70 de largo. López Obrador aseguró que “por ser tan grande (el avión), el contratista favorito del sexenio Armando Hinojosa amplió el hangar presidencial con costo al erario por mil millones de pesos más y su operación costará 10 mil millones de pesos”. Por este hecho, el exjefe de Gobierno del DF calificó a Peña Nieto como “irresponsable e insensato”, ya que usará un avión que no tiene ni siquiera el presidente de Estados Unidos Barack Obama y mientras que en el país que gobierna hay 60 millones de pobres. López Obrador se jactó de la circulación en radio y televisión del spot donde él mismo denuncia la exorbitante suma de dinero gastada en el avión y el hangar presidencial. “Es un insulto para los mexicanos”, sentenció. Por si fuera poco, comparó el presupuesto anual del municipio de Asientos, desde donde dio su discurso, que es de 20 millones de pesos al año con el costo del avión: “Equivale a 500 años, cinco siglos del presupuesto de Asientos”, destacó. Luego, insistió en que, de ganar la Presidencia en las elecciones del 2018, venderá ese avión “porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Desde el municipio de San José de Gracia, el líder nacional de Morena anunció que si el gobierno federal presenta una iniciativa para privatizar el agua en el país, los 35 diputados de Morena iniciarán de inmediato una huelga en el Poder Legislativo. No obstante, reconoció que su partido no ha podido frenar muchas propuestas de ley “porque la mafia del poder tiene el control en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”. Por la tarde, el político visitó Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo. Este miércoles estará en Cañada de Morelos, Vicente Guerrero, Nicolás y Chapulco, desde donde iniciará una gira de seis días por municipios de Puebla e Hidalgo.