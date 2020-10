Hermano ‘incómodo’ de ‘El Bronco’ llama a la resistencia civil

Resistencia civil raza estamos en resistencia civil no pagaremos el Metro los domingos !!A la chingada el bronco y sus acciones recaudatorias pendejas !! A la chingafa el bronco y lo que afecte s mi pueblo que no se completa pa comer y encima pagar lo que tenía gratis !!Pos como pos como !!No Maiz Paloma a la chingada bronco y sus pendejadas !! Posted by Adex Rodriguez on martes, 5 de enero de 2016

MONTERREY, NL (apro).- Adex Rodríguez Calderón, hermano del gobernador de Nuevo León, invitó a la ciudadanía a declararse en resistencia civil y no pagar el costo del metro el próximo domingo, debido a que fue cancelado el programa de subsidio dominical de ese sistema de transporte colectivo. Mediante un mensaje y un video publicados en su cuenta de Facebook, el hermano “incómodo” de Jaime Rodríguez Calderón pidió a la ciudadanía abstenerse de pagar el tren ligero, debido a que es una acción recaudatoria de la administración estatal.“Resistencia civil, raza, estamos en resistencia civil. No pagaremos el metro los domingos. A la chingada el bronco y sus acciones recaudatorias pendejas (…) A la chingada el Bronco y sus pendejadas”, posteó este martes. Junto al mensaje, Adex publicó un video en el que pidió a la ciudadanía impedir que “un derecho de los ciudadanos” sea retirado por caprichos de El Bronco. “Es una actitud inhumana, es un crimen lo que está haciendo El Bronco con el pueblo, con quien le dio el respaldo para ser gobernador. Te dio el respaldo, Bronco, para ser gobernador, no para que tú mandes. La raza sigue mandando. Raza, por favor, todos, en ese sentimiento de resistencia civil. No pagaremos nadie el metro el domingo”, expuso en la imagen en la que habla mientras maneja un coche. El pasado lunes el gobernador anunció el término del programa impuesto en el 2009 por el entonces mandatario Natividad González Parás para exentar a la ciudadanía del pago del metro los domingos. Con esa medida, el gobierno de Nuevo León dejó de cobrar unos 50 millones de pesos al año. Ayer, Jaime Rodríguez dijo que ese dinero era necesario para reponerse del déficit de 300 millones de pesos anuales con los que trabaja. En respuesta, su hermano pidió a la ciudadanía acudir el próximo domingo 10 de enero a las estaciones del tren ligero y abordarlo sin pagar. “Vayan al metro y entren al metro y súbanse sin pagar, así como lo estaban haciendo, es un derecho del pueblo y no lo perderemos. Reclamen a quien los quiera detener, hagan lo conducente para poder entrar al metro y tomarlo gratis. Si El Bronco usa la policía Fuerza Civil, que son sus perros, él pagará las consecuencias”, convocó. En el final del video, aseveró: “Metámosle huevos a este pedo. No podemos permitir que los gobernantes hagan lo que les dé su chingada gana. No vamos a dejarnos manejar por los gobernantes corruptos, insensibles, por los tiranos, como en lo que hoy se está convirtiendo El Bronco. Hoy por hoy eso es, un tirano, un Judas que traicionó a su pueblo”. Adex señaló que su hermano incurre en actos “peores” que su antecesor, el priista Rodrigo Medina de la Cruz, quien es señalado públicamente por corrupto. “El domingo, enfrenten lo que tengan que enfrentar para usar el metro gratis. ¡Encabrónense, peléense, empútense, reclámenle y grítenle a los pinches policías, a los vigilantes, que se quiten a la chingada. A la chingada El Bronco con sus cosas!”, dijo. Esta es la segunda ocasión en que Adex Rodríguez Calderón se manifiesta públicamente en contra de la administración de su hermano, quien asumió el puesto el pasado 4 de octubre. Los días 10 y 11 de noviembre del año pasado, en su misma cuenta de Facebook cuestionó la designación de varios integrantes del gabinete, incluido Manuel González, el principal negociador político de El Bronco. También denunció la existencia de una red de cobros por sobornos a casinos y bares en la entidad. Hasta el cierre de esta edición el gobierno de Nuevo León no había respondido a las aseveraciones de Adex.