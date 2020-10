Rectifica gobierno de NL: son 49 muertos por riña en penal del Topo Chico

MONTERREY, NL., (apro).- Un total de 52 muertos y 12 heridos fue el saldo de una riña provocada en el interior del penal de Topo Chico por pugnas generadas entre líderes criminales, informó esta mañana el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Inicialmente se había dado a conocer que eran 52 los fallecidos por la riña, pero horas después las autoridades rectificaron la cifra a 49, de los cuales 40 ya fueron identificados; otros cinco se encuentran calcinados y cuatro más están en proceso de identificación. Todos los fallecidos son varones recluidos, no hubo celadores afectados, no fueron detonadas armas de fuego, y ningún reo escapó, dijo El Bronco. En conferencia de prensa, en la que no aceptó preguntas, el mandatario relató que el miércoles a las 23:30 horas hubo un enfrentamiento entre internos del penal estatal del Topo Chico que ocupaban las áreas C2 y C3, liderados, en bandos opuestos, por los reclusos Jorge Iván Hernández Cantú “El Credo”, y Juan Pedro Saldívar Farías “El Z 27”.Durante el enfrentamiento, los internos incendiaron bodegas de víveres, sin que hubiera daño en los dormitorios de la prisión ubicada en la colonia Nueva Morelos, al norte de la zona metropolitana. A la 1:30 horas de este jueves, las autoridades penitenciarias tomaron el control del reclusorio, que tiene actualmente 3 mil 800 internos. En el sitio y sus alrededores se desplegaron elementos del Ejército, Marina y Policía Federal para respaldar con labores de vigilancia, dijo Rodríguez Calderón. Simultáneamente, las autoridades estatales y federales establecieron el mismo cerco en los otros dos penales de la entidad, el de Apodaca y el de Cadereyta, también administrados por el Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León. “De las primeras indagatorias efectuadas por la Procuraduría de Justicia del estado se puede confirmar el fallecimiento de 52 personas y la existencia de 12 heridos, que requieren atención médica hospitalaria, entre ellos, cinco de gravedad. No hubo infantes, ni mujeres heridas”, explicó “El Bronco” en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, acompañado del Procurador de Justicia, Roberto Flores, y el coordinador de Gabinete, Fernando Elizondo. El gobernador independiente señaló que por respeto a los familiares de los internos se reservará el nombre de los fallecidos hasta que sean confirmadas las identidades. Dijo que en el transcurso del día será proporcionada esa información. Esta mañana, el equipo de Servicios Periciales de la procuraduría Estatal levantaba cadáveres y recolectaba evidencias en el interior del Penal del Topo Chico. La directora del penal, Gregoria Salazar, efectuó el pase de lista para verificar la presencia de los internos. Rodríguez proporcionó los nombres de los reos heridos de gravedad: Óscar Reynaldo Cázares González, Axel Lobato Mendoza, Jorge Alberto Aguirre Treviño y Hugo Roberto Escobar Rincón, quienes convalecen en el Hospital Universitario. Otro más no ha sido identificado. El resto de los lesionados fue atendido en el penal, dijo. El gobernador mencionó que efectuó un sobrevuelo en la zona para verificar el estado en que se encuentra el Centro de Readaptación Social. En el transcurso de la madrugada, centenares de personas, familiares de los internos reunidos, demandaron a gritos información de la situación que prevalecía adentro. Algunos consiguieron abrir un portón, buscando entrar, pero fueron repelidos por elementos antimotines de Fuerza Civil, que consiguieron cerrar el acceso. Sin embargo, a las 10:00 horas, el mismo portón fue derribado, por lo que las autoridades penitenciarias tuvieron que atravesar una camioneta como improvisada barrera. El del Topo Chico es el único que tiene una sección femenil. El 26 de septiembre del 2015 se conoció el más reciente de los hechos violentos en el interior de este reclusorio, cuando fue asesinado Mario Roldán, líder de los zetas en la entidad. En el hecho otros 11 reos resultaron lesionados. Este suceso iguala en número de víctimas al incendio provocado en el Casino Royale ocurrido el 25 de agosto de 2011 y supera a la matanza registrada en el penal de Apodaca el 19 de febrero de 2012, donde perdieron la vida 44 internos. A continuación, la lista de fallecidos difundida por el gobierno estatal: 1.- Carlos Alberto López de la Rosa 2.- Robert Steve Segura Rivera 3.- Damián Emanuel González Juárez 4.- Juan Francisco Jesús Aguilar García o Juan Francisco de Jesús Aguilar García 5.- Miguel Ángel Gaytán Pardo 6.- Francisco Javier Villegas Ibarra 7.- José Fabián Bernal Ortiz 8.- José Guadalupe Frías Mendoza 9.- Guadalupe Armando Graciano Rodríguez 10.- Luis Alejandro Ortiz Martínez o Luis Alexandro Ortiz Martínez 11.- Luis Carlos Montemayor Torres 12.- José Isabel Flores Márquez 13.- Juan Manuel Flores Galván 14.- Erick Antonio González Calzada o Erick Antonio González Dávila 15.- Oliver Estif Rodríguez Herrera 16.- Darío Sánchez Macías 17.- Miguel Ángel Salas Valdez 18.- José Luis Rodríguez Huerta 19.- Juan Francisco Moreno Solís 20.- Edgar Alejandro Torres Dávila 21- Francisco Iván Miranda Contreras o Roberto Iván Gaeta Miranda o Francisco Iván Contreras Miranda o Roberto Iván Miranda Contreras o Francisco Iván Gaeta Miranda o Roberto Iván Miranda Castañeda. 22- Francisco Becerril Piña o Jonathan Francisco Becerril Piña 23- Juan Carlos González Morales o Juan Carlos González Morelos. 24- Erasmo González Morales o José Luis González Ramírez 25- Julio César Bender Canales 26- Martín Rodríguez Chávez 27- José Guadalupe Ramírez Quintero 28- Iván Alejandro Rocha Ruiz 29- Jorge Ponce Loredo 30- Jonathan Francisco Escobar Tovar 31- Oscar Alberto Quintanilla Rivera 32- Roberto Carlos Puente Valdéz 33- Jesús Carlos Ramírez Maldonado o Jesús Carlos Alejandro Ramírez Maldonado 34- Oscar Conejo Salazar 35- Eduardo González Cárdenas 36- Cornelio Cerda Corpus o Jorge Alberto Reyna Rubalcaba 37- Joel Ibarra Martínez 38- Ismael Jair Galván Cabriales o Ismael Yair Galván Cabriales 39- Jonathan Emanuel Estrada Pérez 40- Modesto Santana Aguilar 41- No Identificado 42- No Identificado 43- No Identificado 44- No Identificado De acuerdo con el informe del gobierno estatal, de los 12 lesionados, los cinco más graves son atendidos en el Hospital Universitario. Sus nombres son: Óscar Reynaldo Cázares González, Axel Lobato Mendoza, Jorge Alberto Aguirre Treviño, Hugo Roberto Escobar Rincón y otro más no ha sido identificado.