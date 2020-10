Sindicato de la Universidad de Oaxaca coloca banderas rojinegras en 23 edificios

OAXACA, Oax, (apro).- Aunque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje rechazó su emplazamiento a huelga, el Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) colocó las banderas rojinegras en los 23 edificios de facultades y escuelas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), dejando sin clases a 25 mil estudiantes. El secretario general del STAUO, Taurino Amílcar Sosa Velasco, confirmó que la “huelga de hecho estalló hoy a las 07:00 horas por la intolerancia del rector de la UABJO, Eduardo Martínez Helmes”, quien se niega a reinstalar a 25 catedráticos que fueron removidos injustificadamente de sus centros de trabajo. Sosa Velasco aclaró que no colocaron las banderas rojinegras en el edificio central de la facultad de Derecho, la escuela de Bellas Artes y la Preparatoria número uno, debido a que fueron tomadas desde anoche por gente identificada con el grupo del rector. Sosa Velasco insistió que aunque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no reconoce su emplazamiento, la Ley Federal del Trabajo los protege y el paro indefinido o huelga “de hecho estalló, entonces, si no se autoriza el derecho, sí hay una huelga de hecho”. En realidad, la UABJO se encontraba paralizada desde hace una semana porque integrantes del STAUO tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria para exigir la destitución del director de Redes del Sistema de Calificaciones, Abraham Martínez Helmes, y denunciar una cadena de corrupción y nepotismo. El líder sindical Sosa Velasco también denunció que mientras a los catedráticos los despiden injustificadamente, la “familia real” controla a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). Mencionó que el exrector “Abraham Martínez Alavez –maestro jubilado y patriarca de la familia-, junto con su esposa María Elena Helmes Serrano, quien es profesora de tiempo completo en la facultad de enfermería, forman parte de la familia que controla a la institución. Y le siguen el actual rector, Eduardo Martínez Helmes; el director de Redes del Sistema de Calificaciones, Abraham Martínez Helmes, quien lleva en el cargo 12 años; Rocío Martínez Helmes profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho, Mateo Salatiel Cruz Martínez, sobrino y director de obras. Finalmente, reconoció que la huelga “crea un ambiente tenso” en vísperas del relevo en la rectoría de la UABJO porque se polarizan los grupos al interior de la máxima casa de estudios de Oaxaca.