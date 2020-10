Anuncia Pérez Jácome nuevas licitaciones en Telecomunicaciones

MEXICO, D.F. (apro).- Un decálogo más en materia de telecomunicaciones fue presentado por el titular de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, y plantea, entre otros compromisos, abrir hasta 100% la inversión extranjera en este sector, licitar tanto un par de fibra óptica oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como espectro en las bandas 1.7 y 3.5 Ghz, así como conectar con Ide banda ancha hasta 70 mil puntos: escuelas, hospitales, oficinas. En el marco de la presentación del documento Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación en México, en materia de telecomunicaciones, Pérez Jácome evadió mencionar temas espinosos como la tercera cadena de televisión abierta, en tecnología digital, o abundar sobre la fusión de Iusacell y Televisa, o en torno a la demanda interpuesta por la empresa española Telefónica contra el Estado mexicano por tarifas de interconexión. Pérez Jácome anunció diez medidas para mejorar la competencia en este sector. De acuerdo con el documento de los consultores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la falta de competencia en este terreno ha llevado a una pérdida para los usuarios de poco más de 25 mil millones de dólares: 13 mil 400 mdd por cargos excesivos a consumidores y 12 mil 400 millones por contrataciones no realizadas. Entre las medidas anunciadas, el titular de la SCT ofreció poner a disposición “hasta 6 mil inmuebles” del gobierno federal que podrían ser usados para instalación de equipos de telecomunicaciones. También se comprometió a la instalación de fibra óptica en ductos de diversos tramos carreteros. Anunció que prepararán la licitación de un par adicional de fibra óptica de la CFE para tener una “cuarta red troncal nacional”. En 2009, la licitación del primer par de fibra óptica fue entregada al consorcio formado por Telefónica-Televisa-Megacable. Afirmó que a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se realizará una consulta pública para el Plan Nacional de Espectro. Se pretende licitar espectro en las bandas 1.7 y 3.5 Ghz. También se comprometió a liberar las llamadas “bandas de uso libre” de la 71 a 76 y de 81 a 86 Ghz, ideales para la fibra óptica inalámbrica. En medio de las crecientes críticas a los comisionados de Cofetel y, en especial, al comisionado presidente Mony de Swaan, así como a la falta de transparencia en las recientes decisiones adoptadas, Pérez Jácome ofreció “armonizar la reglamentación interna” entre Cofetel y SCT, así como simplificar el otorgamiento de concesiones. En síntesis, Pérez Jácome se comprometió a “consolidar la agenda digital MX” que se planteó desde inicios del actual sexenio. Críticas y reacciones El senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, así como Fernando Castro Trenti, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara alta, afirmaron que el estudio de la OCDE no aporta ninguna novedad y llamaron a reducir la brecha digital en el país. En específico, el priista Castro Trenti criticó “la discrecionalidad y el desorden” que impera en el sector, específicamente en Cofetel. “Las recientes acciones y declaraciones del presidente de Cofetel, Mony de Swaan, y de la mayoría de los consejeros evidencian su incapacidad de sostener un diálogo que constituya una aportación para construir las determinaciones administrativas colegiadas que impulsen a la modernidad el sector de las telecomunicaciones y permita a México alcanzar los niveles básicos de competitividad”, afirmó Castro Trenti, senador por Baja California y uno de los legisladores más cercanos al coordinador de la bancada priista Manlio Fabio Beltrones. Por su parte, el legislador perredista Carlos Sotelo señaló que la responsabilidad del modelo concentrado y de la pérdida de millones de dólares en telecomunicaciones es de “una clase política maniatada, subordinada, que hace el papel de tapete de los poderes fácticos y por ello no se ha podido generar el impulso a este sector”. Sotelo criticó a los legisladores del PAN por convertirse en los principales responsables al bloquear reformas legales, y consideró que México tiene uno de los calendarios para concretar el tránsito al modelo digital “más tardados del mundo”.