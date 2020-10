Mejoran ligeramente expectativas de crecimiento en encuesta de Banxico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—Por primera vez en el año, los analistas redujeron su pesimismo, luego de que en septiembre pasado mejoraron su perspectiva de crecimiento económico del país a -9.80% desde el -9.90% para el 2020, informó el Banco de México (Banxico). Al dar a conocer los resultados de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas del sector privado en la que participan 37 grupos de análisis y consultoría económica, el banco central señaló que los economistas también mejoraron su pronóstico de crecimiento para el próximo año, con un Producto Interno Bruto (PIB) ubicado en 3.20% desde el 2.95% de la encuesta previa. Los especialistas consideraron que, a nivel general, los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento se asocian con las condiciones económicas internas, con el 42% de las respuestas, la gobernanza, con 23% y las condiciones externas con el 18 por ciento. https://www.proceso.com.mx/649951/banxico-reduce-la-tasa-de-interes-interbancaria-a-4-25 A nivel particular, los principales factores son la debilidad en el mercado interno; la debilidad del mercado externo y la economía mundial; la incertidumbre sobre la situación económica interna; la política de gasto público; y la incertidumbre política interna. Por otra parte, el porcentaje de analistas que consideran que el clima de negocios mejorará en los próximos seis meses aumentó en relación a la encuesta precedente. En tanto que las fracciones de especialistas que opinan que el clima de negocios empeorará o que permanecerá igual disminuyeron con respecto al mes previo, si bien esta última continúa siendo la preponderante. Mientras que la totalidad de los analistas considera que la economía no está mejor que hace un año. https://www.proceso.com.mx/649874/inflacion-anual-por-encima-del-objetivo-de-banxico-se-ubica-en-4-10 Latambién reflejó que las fracciones de especialistas que no están seguros sobre la coyuntura actual o que consideran que es un mal momento para invertir se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta de agosto, siendo esta última la predominante al igual que el mes anterior. Asimismo, el porcentaje de analistas que piensan que es un buen momento para invertir aumentó en relación a la encuesta precedente. En cuanto a otras variables económicas, los grupos de análisis, previeron una mayor inflación para este año ubicándola en 3.86% desde el 3.82%; señalaron que el tipo de cambio cerrará en los 22 pesos por dólar, cifra menor a los 22.60. Y por último dejaron sin cambios la Tasa de Interés Interbancaria, la cual se ubica en 4.25% al cierre del 2020. https://www.proceso.com.mx/648419/banxico-extiende-hasta-el-28-de-febrero-los-apoyos-al-mercado-financiero