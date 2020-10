Coparmex advierte a AMLO: la extinción de fideicomisos es inconstitucional

Peligra inversión en ciencia y tecnología

CIUDAD DE MÉXICO (apro).--La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la desaparición de los 109 fideicomisos es “inconstitucional”, ya que muchos de esos fondos se integran con recursos privados, mientras que los canalizados a ciencia quedarán en poder de “una camarilla ideológica”. En su mensaje semanal, el organismo encabezado por Gustavo de Hoyos Walther, señaló que desde el ángulo jurídico, “la eliminación sería inconstitucional debido a que muchos de esos fideicomisos se integran con dinero privado, con recursos provenientes de fundaciones nacionales e internacionales, que no podrán tomarse sin una reforma de por medio”. Eso no es todo, advirtió que para ser aprobada la actual iniciativa deberá superar la interposición de diversas controversias constitucionales y solicitudes de amparo que provocarían que el dinero no pueda utilizarse hasta que no se resuelvan los recursos legales presentados. El también litigante bajacaliforniano atizó que los recursos que ahora dispondrá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en materia de ciencia, quedará en manos de una “camarilla ideológica”. https://www.proceso.com.mx/649889/consulta-sobre-expresidentes-no-es-inconstitucional-no-viola-derechos-humanos-amlo “La creación de los fideicomisos tuvo como fin asegurar que se destinaran recursos a ciertos rubros fundamentales para el país, sin que estos quedaran sujetos a la voluntad política de las administraciones en turno. Esto ya no será así. La ciencia, por poner sólo un caso, cuyas decisiones deben ser lo más neutras posibles, quedará en manos de una camarilla ideológica”, alertó. Peor aún, agregó, elde los 68 mil millones de pesos, que hasta ahora estaban etiquetados, se encontrarán a discrecionalidad del Ejecutivo. La Coparmex recordó que bajo el argumento de la corrupción, sin un análisis que sustentara esa acusación, el gobierno propuso la desaparición de 109 fideicomisos relacionados a la ciencia, el medio ambiente, los derechos humanos, los desastres naturales, la agricultura, entre otros, los cuales representan 68 mil 478 millones de pesos, monto que equivale a casi una décima parte de lo que Pemex perdió solo durante el primer semestre del año.El organismo patronal tomó como ejemplo el caso de los fondos destinados a la tecnología. Se plantea eliminar los 65 fideicomisos con los que cuenta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), además de 26 relacionados a Centros de Investigación en todo el país. “Si se aprueba la iniciativa de los legisladores de Morena, perderemos un ahorro acumulado para ciencia, innovación y tecnología de 25 mil 742 millones de pesos. México gastaba muy poco en este rubro. Solo 1 de cada 100 pesos del gasto programable del gobierno se va a la ciencia. Presumiblemente ese presupuesto será ahora menor”, explicó la Coparmex. Además señaló que el poder legislativo convocó a un ejercicio de parlamento abierto. Se escuchó a la comunidad científica y académica, el cual calificó como “un ejercicio totalmente inútil” ya que los legisladores escucharon pero no atendieron las razones de los científicos. Todo el proceso ha sido una muestra de desprecio por la ciencia y por el desarrollo del país. También enfatizó que desde el 2000, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho 58 auditorías al Conacyt, de las cuales 32 están relacionadas con los fideicomisos. https://www.proceso.com.mx/652596/fideicomisos-y-fondos-estan-fuera-de-control-auditoria-superior La ASF reporta que el 0% de los recursos auditados están pendientes por aclarar o recuperar. Más aún, a partir de estas auditorías, la ASF emitió 270 recomendaciones que bien pudieron ser analizadas para mejorar el funcionamiento de los fideicomisos sin tener que eliminarlos. Así el panorama, De Hoyos Walther confió en que el Senado pueda llevar a cabo un análisis riguroso de cada uno de los fideicomisos y no decidir a rajatabla. “Exhortamos respetuosamente a los senadores a evaluar las implicaciones que tendría la aprobación de esta iniciativa. Tenemos mucho que perder”, remató . https://www.proceso.com.mx/652521/desaparicion-de-fideicomisos-no-habra-corrupcion-tampoco-programas