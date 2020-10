En septiembre se crearon 113 mil 850 nuevos empleos: IMSS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La creación de empleos formales en el país acumuló su segundo mes consecutivo con aumento, luego de que en septiembre se reportaron 113 mil 850 nuevos empleos, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). No obstante, en su variación acumulada en 2020 sigue siendo negativa, con una caída de -4.2% respecto a la cifra de hace 12 meses. “Más aún, a diferencia de otros indicadores, el empleo formal no parece haber transitado por una fase de ‘rebote’, pues los crecimientos que se han registrado en los últimos dos meses son similares al promedio comparable entre 2015 y 2019, por lo que la pandemia de covid-19 podría tener implicaciones permanentes para el mercado laboral”, destacó el análisis del Grupo Financiero Monex. Al igual que en agosto, la industria de la transformación fue la que más contribuyó para la generación de empleos, con cerca de 45 mil nuevos puestos, pero todavía se encuentra 2.7% por debajo de los registrados en 2019. En contraste, los sectores que enfrentan complicaciones son el comercio, con caídas anuales de -2.6%; industrias extractivas, -6.9%; construcción, -8.4%, y los servicios para empresas, con un desplome de -9.5%. “De estos, el comercio y los servicios generan fuertes preocupaciones, pues aportan más del 40% del empleo del IMSS, y el primero tardará casi dos años más en recuperarse si mantiene el ritmo actual, mientras que el segundo todavía no ha parado de caer”, alertó el análisis. Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Baja California y el Estado de México contribuyeron con cerca del 54% del empleo generado en todo el país durante septiembre. Por otro lado, Puebla y la Ciudad de México levantan las alarmas, pues la pérdida de puestos laborales sigue en marcha y su variación anual ha pasado de cerca de -3% en abril a -7% en septiembre. En el caso de Quintana Roo, entidad turística, es la más afectada con una pérdida acumulada de aproximadamente 110 mil empleos contra 2019, y al ritmo de crecimiento actual tardaría cinco años en recuperase, según Monex. En suma, para el Grupo Financiero Monex, los datos del IMSS muestran una dinámica similar entre agosto y septiembre, con el mayor dinamismo en las manufacturas y la región norte-bajío, mientras que el resto de los sectores y entidades tienen un desempeño limitado. No obstante, la creación de empleos registrada es la menor de los últimos siete años, y dado que septiembre tiende a ser un mes fuerte para la producción, el dato publicado hoy refleja cierta desaceleración en el ritmo de mejora y el panorama para el empleo aún luce complicado, abundó.