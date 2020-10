Extinción de fideicomisos ”no pone en riesgo un solo peso” de los beneficiarios: Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, insistió que la extinción de los 109 fideicomisos “no pone en riesgo un solo peso” de los recursos entregados a los beneficiarios. Mediante un video, el encargado de las finanzas públicas del país justificó que la ejecución del gasto a través de dichos instrumentos financieros no permite a la SHCP visibilizar la entrega del recurso. La mejor forma de hacer los pagos a los científicos, a los investigadores, a los creadores y deportistas, entre otros, es de forma directa, mediante un mecanismo presupuestal para no perder la visibilidad de los recursos, precisó. https://twitter.com/ArturoHerrera_G/status/1315811292448514048?s=20 “El camino más corto es el que no para en un fideicomiso --a través del presupuesto-- y esto presenta una ventaja adicional; la Secretaría de Hacienda puede garantizar que esa gente, en este caso el investigador, recibió efectivamente esos recursos”, puntualizó. Los fideicomisos, insistió, son un mecanismo “que a nosotros no nos parece el adecuado, por un tema de transparencia y rendición de cuentas. El recurso se reporta como gastado cuando se pone en el fideicomiso y no cuando se ejecuta. Si hubiera un fideicomiso que tiene 2 mil millones de pesos, ese hubiera sido reportado como gastado, cuando en realidad está guardado”. A través de dichos fondos --agregó-- se esconden las ineficiencias de las dependencias y, además, es una forma extremadamente ineficiente de operar el gasto. “Hay un fideicomiso que tiene alrededor de mil 200 millones de pesos. No ha tenido un solo movimiento desde el año 2013. Él único que tiene es el hecho a la fiduciaria, alrededor de un millón 250 mil pesos por año”, ejemplificó. El titular de la SHCP recordó que en el año fiscal 2019 el gobierno tuvo un gasto de 6.1 billones de pesos, de los cuales 29 mil millones de pesos se ejecutaron a través de fideicomisos. Eso quiere decir que 99.53% se hizo a través del presupuesto. “En ese sentido el fideicomiso es la excepción a la regla, a través del cual el gobierno realiza pagos, apoyos a los distintos sectores, incluyendo ciencia, tecnología educación y atención a víctimas”, puntualizó.