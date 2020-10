Caintra busca respuesta firme de gobiernos ante bloqueos de vías férreas en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) alertó que el bloqueo de las vías férreas en Michoacán provocó retrasos en el envío de productos hacia y desde la zona Asia–Pacífico, así como la recepción de materias primas, insumos y bienes de consumo para la población en general. En un comunicado el organismo empresarial señaló que las afectaciones al puerto de Lázaro Cárdenas no son menores, ya que a través de este punto se comercia alrededor de 30 millones de toneladas de carga al año, representando el 23% de la carga marítima que México mueve en el océano Pacífico. Actualmente, agregó, los sectores industriales requieren movilizar más de ocho mil 500 toneladas por día; lo que representaría ubicar casi 300 tráileres diarios; que no es factible ni es opción, tanto por que físicamente no existen en la zona, así como por los impactos sociales negativos de este movimiento diario. Llamó “delincuente” a Mario Delgado… pero hoy, Gibrán Ramírez, se le une Es decir, que habría mayores emisiones de contaminantes, saturación de vialidades, desgaste de carreteras, riesgo de más siniestros viables y el incremento de robo a la mercancía en traslado. Lo anterior sin contar con la afectación a los procesos de producción en riesgo de paro, el incumplimiento a clientes del sector y la desventaja como país ante cadenas productivas de otras geografías. Para la industria de Nuevo León, que representa el 28% de los productos transportados en ferrocarril en México, es de vital importancia evitar nuevos bloqueos a puntos estratégicos, aseguró la Caintra, que es presidida por Adrián Sada Cueva. Los empresarios regios, exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al de Michoacán tomar las medidas necesarias. “Requerimos una respuesta firme de las autoridades para hacer prevalecer el estado de derecho, buscando que las acciones de los protestantes dejen de atentar contra la competitividad nacional y del bienestar social de la población. Reconocemos el derecho a manifestarse, pero solicitamos que este se realice mediante mecanismos que no afecten a terceros involucrados, ni al país”, señaló.