Pemex es 'un dolor de cabeza profundo y serio” para la economía mexicana: ABM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) es “un dolor de cabeza profundo y serio” para la economía mexicana y para las finanzas públicas del país. Durante su participación en el X Congreso Internacional de Investigación Financiera del Instituto Mexicanos de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el banquero se lanzó contra el manejo de la empresa productiva del Estado. “Tiene elevados niveles de ineficiencia, tiene condiciones laborales muy complejas, se está cayendo la capacidad productiva del crudo y quizá la solución se mayor deuda”. En suma, “Pemex es insostenible”, recalcó el también presidente de Banco Azteca. Además, reprochó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quisiera recurrir a un endeudamiento para salvar a Pemex, y mucho menos para darle un empujón a las apretadas finanzas públicas. “La postura que tenemos en la banca es que debemos apoyar la transición del mundo de los combustibles fósiles al mundo de la energía renovable. Tenemos que apoyar eso”, agregó. A principios de septiembre, el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, también coincidió en que la empresa dirigida por Octavio Romero Oropeza “es el mayor dolor de cabeza del gobierno”. Y no quedó ahí, el prestigiado economista advirtió que aún se está a tiempo para que no se convierta en un “cáncer incurable”. Sin embargo, no hay señales de que el gobierno federal cambie de forma estructural los números de Pemex, que tan sólo en el primer semestre del año tuvo pérdidas por 600 mil millones de pesos y adeuda más de 152 millones a sus proveedores.