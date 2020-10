CCE anunciará en noviembre segundo plan de inversiones en infraestructura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, adelantó que en noviembre próximo anunciará un segundo plan de inversiones en infraestructura. “Estamos ya trabajando en un segundo anuncio. De hecho, el día de hoy vamos a empezar a revisar el tipo de proyectos que tendría ese segundo anuncio. Y así lo iremos haciendo en el futuro, de acuerdo con el compromiso que hemos establecido con el presidente”, precisó el líder de la cúpula empresarial, en el marco de la Reunión Regional de Consejeros 2020 de BBVA México. Salazar dijo que a la par de ese compromiso se firmó un acuerdo con 10 puntos, donde destaca el compromiso del presidente de respetar la legalidad, no modificar las normas, tratar de que todas las reglas sean conocidas, y se tenga la certeza y la certidumbre que necesitan los empresarios para tomar sus decisiones de inversión. Además, instrumentar un mecanismo para revisar constantemente los proyectos junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Oficina de la Presidencia, para tratar de hacer anuncios periódicos. Sin embargo, el CCE no ha podido convencer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la política energética. Estos son los 39 proyectos de infraestructura de la 4T para la reactivación económica El empresario sostuvo que han cambiado un poco el enfoque “para tratar de convencer a la autoridad de los temas que se han discutido --creo que ampliamente en nuestro país-- sobre los beneficios de permitir al sector privado invertir en el sector energético”. Ha tratado de convencer –dijo-- que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no va a lograr su objetivo de bajar las tarifas eléctricas, y el subsidio alcanzará niveles de 70 mil millones de pesos para el caso de la electricidad “si no se concentra su capacidad de inversión y de generación de recursos a favor de la CFE en lo que es la transmisión y distribución”. Economía mexicana tendrá hasta 2024 el nivel de crecimiento de 2018: CCE El argumento, recordó, es: no te permito que inviertas más en energía eólica porque no tengo manera de hacer la transmisión de esa electricidad, cuando tú me la entregues no tengo manera de llevarla a otro lado porque no hay suficiente infraestructura de transmisión de electricidad. E inmediatamente atajó: “No tiene ningún sentido que la Comisión Federal de Electricidad, bajo ese argumento, esté tratando de desarrollar plantas de generación de ciclo combinado o que esté tratando de modernizar las hidroeléctricas, cuando ahí lo que se tiene que hacer es invitar al sector privado que invierta, y si hay una sobreoferta será decisión del privado si él quiere o no quiere invertir en una determinada fuente de desarrollo de generación de electricidad”. A consideración del empresario, el panorama con Petróleos Mexicanos (Pemex) es aún peor. Lo que SHCP y CNBV destacan del nuevo plan de reestructuración de créditos “Es increíble que no se vea que el negocio está en la exploración y en la perforación, y que todas las inversiones que hoy el gobierno está intentando hacer en lo que llaman en el sector de hidrocarburos el ‘mystring’ del negocio, no tiene ningún sentido. Ellos estén tratando de hacer depósitos de almacenamiento, están tratando de intervenir en el mercado de la distribución de las gasolinas o están inclusive invirtiendo o tratando de invertir en el tema de los gasoductos, y eso no tiene ningún sentido”, reprochó. Finalmente subrayó que un país que no tiene una competitividad energética “siempre va a tener una piedra en el cuello que le va a evitar que tenga la posibilidad de crecer”.