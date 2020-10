Ocupación informal subió a 28.1 millones de personas en México: Inegi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Pese a una leve mejoría en el mercado laboral, la informalidad no cesa, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada informal en septiembre de 2020 fue de 28.1 millones, 245 mil más que en agosto del mismo año. Dicho comportamiento se debió principalmente al crecimiento de los ocupados dentro del sector informal que pasó de 13.6 millones (49%) en agosto a 13.9 millones (49.6%) en septiembre de 2020. La población ocupada informal comprende a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Por el lado del desempleo, la población que se encuentra sin trabajar y que estuvo buscando trabajo en el último mes, fue de 5.1% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el mes de septiembre de 2020, porcentaje que en el mes inmediato anterior fue de 5.2%. Ocupación informal se eleva a 55.1% en agosto: Inegi En términos absolutos, la población desocupada fue de 2.7 millones de personas, similar a la del mes previo. Sin embargo, si se toma en cuenta solo el agregado urbano de 32 ciudades, donde el trabajo está más organizado y con mayor demanda, la tasa de desocupación fue de 6.3% durante septiembre del presente año, tasa superior en dos puntos porcentuales a la de septiembre de 2019. Según el Inegi, en México, la duración de la desocupación es generalmente corta, a diferencia de otros países donde existe un seguro de desempleo. De esta forma, en septiembre de 2020, la proporción de los desocupados se concentró en las personas que tienen hasta un mes buscando trabajo con 37.2%, cifra que significó una disminución de -0.1 puntos porcentuales. La OIT estima 6 millones de desempleados en México para finales de año El Inegi señaló que, con los datos a septiembre, se confirman la lenta recuperación de la ocupación y el empleo observada desde agosto, debido principalmente al mantenimiento de las medidas de reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales. En el noveno mes de 2020, la población ocupada resultó en 51.1 millones de personas, con un incremento de 670 mil personas respecto a agosto. El sector económico terciario sigue concentrando la mayor parte de la población ocupada, con una participación del 60.6%, con un aumento de 1.4 puntos porcentuales respecto a agosto del año en curso. Este sector incluye al comercio, restaurantes y servicios de alojamiento, transportes, comunicaciones, servicios profesionales, financieros, servicios sociales, servicios diversos, gobierno y organismos internacionales. De acuerdo con el análisis del Grupo Financiero Monex, durante septiembre, el ritmo de la recuperación en el mercado laboral sigue siendo paulatino y sin grandes discrepancias respecto a lo observado en agosto. No obstante, resaltan las mejores en el comercio y otros rubros del sector terciario, lo que podría dar un impulso adicional a los niveles de actividad económica en comparación con meses previos. “Así, de mantenerse constantes estas tasas de creación de empleo, la tasa de desocupación tardaría varios meses en regresar a lo observado previo a la crisis del Covid-19 y es probable que permanezca por encima de 4.0% durante 2021”, señaló el análisis.