Es difícil encontrar un país con un nivel tan alto en desigualdad de género como México: Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un elemento coyuntural importante que el país debe aprovechar.

“El covid no es el único elemento coyuntural de quiebre importante que estamos viviendo en el país, el otro es el Tratado de Libre Comercio; tenemos claramente condiciones distintas, condiciones de certidumbre distintas de las que teníamos hace un año, pero también de las que tienen algunos otros países, y tenemos que saber aprovechar estas coyunturas”, destacó en la inauguración de Mujer Exporta MX.

En el foro virtual, que incluye un programa de capacitación especializado sobre el panorama que encuentran las mujeres empresarias al exportar y las oportunidades que brinda el T-MEC, Herrera aseguró que la desigualdad de género es una de las principales causas por las que el país no crece.

Luego dio algunas cifras y criticó que este fenómeno se da en las más altas esferas empresariales, por ejemplo, el exclusivo Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Mientras 74.5% de los hombres están insertados en el mercado laboral, la tasa de mujeres apenas alcanza el 43%, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 2019, que es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Esto tiene impactos en términos de equidad de género, del empoderamiento, de la posibilidad de tener acceso a un salario, pero también señala una de las brechas brutales en relación con la equidad entre géneros… Es difícil encontrar un país con un nivel de desigualdad tan alto como el de México”, alertó.

El encargado de las finanzas públicas del país recordó que entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo 20% de las mujeres tienen puestos directivos, lo que quiere decir que el problema de género también se encuentra en economías avanzadas.

En México, dijo, únicamente 7.5% o 9% de las mujeres dirigen alguna compañía, “una cantidad inexplicable, inexplicable”, soltó.

Y tomó como ejemplo el caso del otrora Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), que preside Antonio del Valle Perochena.

Tan sólo hace cinco años, subrayó, “el máximo órgano de los organismos empresariales, donde se encuentran los empresarios más importantes, el Consejo de Mexicanos de Negocios, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, donde no existía una sola mujer.

“No estamos hablando de los ochentas, no estamos hablando de los setentas, estábamos hablando ya de este siglo, de hace cinco años, dado que se le permitió a una mujer entrar, a María Asunción Aramburuzabala, del Grupo Modelo, y el nombre se cambió al Consejo Mexicano de Negocios”, agregó.

Tras destacar que en la cúpula empresarial permea la desigualdad de género, abundó: “Yo he tenido la oportunidad de que me hayan invitado unas tres o cuatro ocasiones a estar en su consejo, y ya no hay una, pero hay tres o cuatro (mujeres) en mesas de 30 o 40, así es que es un problema que corta todos los sectores, desde los más modestos de la economía hasta los sectores más sofisticados de la economía”.

Siguió: “Uno tendría que preguntarse qué es lo que está alrededor de ellos y cuáles son las consecuencias. Algunas de las consecuencias son la brecha salarial, donde las mujeres tienen 21% de salario menos que los hombres, es decir, no solamente participan menos en el mercado laboral, sino que se les paga menos a las mujeres”.

Herrera remató: “Uno de los problemas por los cuales las mujeres no trabajan es porque no hay quién esté cuidando a los hijos, y parte de la solución de ello tendría que ser que pudiéramos tener un sistema de cuidados que permitiera a las mujeres incorporarse al mercado laboral”.