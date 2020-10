Senado regresa a San Lázaro la Miscelánea Fiscal 2021; quita facultades al SAT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado corrigió la plana a la Cámara de Diputados y le regresó el dictamen de la Miscelánea Fiscal 2021, al eliminar la facultad que la colegisladora estaba dando al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que los auditores puedan tomar fotografías y videos durante las visitas domiciliarias.

Con 60 votos a favor y 40 en contra, las senadoras y senadores avalaron en lo general el dictamen de la Miscelánea Fiscal con el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Pero eliminaron los artículos 45, 69 y 137 del CFF, con lo que suprimieron la facultad de las autoridades fiscales para utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o archivos electrónicos que sirvan como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal.

Durante el debate, legisladores de todos los grupos parlamentarios manifestaron su preocupación por las vulneraciones a los derechos humanos y garantías que esta medida –conocida como “Big Brother Fiscal”– representa.

“Viola tratados internacionales, viola el artículo sexto de la Constitución, que es el derecho a la privacidad, y obviamente es un vil terrorismo que permitan violar el artículo 16 que prohíbe a los funcionarios molestarnos en nuestro domicilio. Yo no sé ustedes mexicanos, pero yo no estoy dispuesto a votar a favor de una propuesta que le permite al SAT que vengan a grabarme en mi casa, porque es un derecho humano que no se puede violar”, destacó el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

“Se propone eliminar, del artículo 45 del Código Fiscal, la facultad para que las autoridades fiscales puedan utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o archivos electrónicos que sirvan como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio, al ser una medida excesiva, injustificada, desproporcionada e intimidatoria”, dijo a su vez la panista Minerva Hernández.

El artículo 45, que fue eliminado, establecía que “las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o archivos electrónicos que sirvan como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal”.

Otra de las modificaciones que sufrió el dictamen fue al artículo 113-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para reducir la tasa de retención del ISR para plataformas digitales; tratándose de la retención para la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes disminuyó de 2.8 a 2.1%, y cuando se trate de prestación de servicios de hospedaje pasaría de 5 a 4%. Para la enajenación de bienes y prestación de servicios se reduce de 2.4 a 1%.

Horas antes fue avalado en lo general --con 63 votos a favor y 37 en contra-- el dictamen a la minuta que modifica diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, y en lo particular con modificaciones, 61 a favor y 36 en contra, por lo que también fue devuelto a San Lázaro.

Entre las reservas aprobadas está la modificación al artículo 11 de la reforma a la Ley Federal de Derechos para mantener la exención de pago para los visitantes extranjeros que ingresan por vía terrestre al territorio nacional.

Pero el pleno rechazó las propuestas presentadas por senadoras y senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Verde Ecologista de México (PVEM) para eliminar el aumento por el uso del espectro radioeléctrico y un incremento del costo de los pasaportes de emergencia en 30%.