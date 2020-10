Coparmex: plan de infraestructura enfrentará retos regulatorios y jurídicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el plan de infraestructura anunciado por el gobierno y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) requiere que se superen obstáculos regulatorios y robustecer la certidumbre jurídica, así como la transparencia y la rendición de cuentas de las inversiones. Mediante un comunicado, el organismo encabezado por Gustavo de Hoyos Walther señaló: “Sin duda, el plan presentado en conjunto por la Iniciativa Privada y el Gobierno Federal, es una señal esperanzadora. El país está urgido de buenas señales. El hecho de que se anuncie la disposición del Gobierno Federal para que esos proyectos puedan fluir, no es un tema menor, en un ambiente de desconfianza e incertidumbre como el que ha prevalecido y permeado durante los últimos meses”. El empresario bajacaliforniano no quedó ahí y recordó que es claro que este no es un gobierno al que se le dé bien la promoción económica. “También es claro que han habido muchísimos desencuentros con el sector privado. Y es evidente, además, que muchas acciones del Gobierno, particularmente en el sector energético, pero no sólo en ese, han mermado la confianza. Creo que hay que entender este anuncio, como una nueva oportunidad, hago votos porque así sea. Entendiendo que el país requiere de inversión para poder iniciar la reactivación económica”. Plan de Infraestructura inicia con 39 proyectos; gobierno y empresarios destacan “unidad” El Plan de Infraestructura implica una inversión privada de 297 mil 344 millones de pesos que representa el 1.1% del PIB. Se contempla un total de 39 proyectos en diversos sectores, de los cuales siete ya están en ejecución y los 32 restantes iniciarán en los próximos meses. Dentro del plan resalta particularmente la orientación de la inversión y de los proyectos hacia la industria carretera, lo cual también beneficiará a la reactivación económica del sector construcción, ampliando así, desde una perspectiva transversal, los beneficios hacia otros sectores económicos por su efecto multiplicador. El líder de la Coparmex, confió en que con el nuevo acuerdo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa privada inauguren una nueva etapa en su relación. AMLO al Financial Times: en lugar de estarnos cuestionando deberían disculparse “Este anuncio dado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conjuntamente con representantes del Consejo Coordinador Empresarial, puede inaugurar, ojalá que así sea, una nueva dinámica. Por nuestro lado, nosotros estamos tendiendo la mano una vez más. Esperemos que esto sea retribuido con un seguimiento puntual por parte de las distintas áreas de gobierno involucradas, y que no quede solamente en un anuncio”, insistió.