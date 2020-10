Sin previo aviso, la BMV suspende actividades por "receso administrativo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la semana con una ganancia del 5.01%, ubicándose en 38 mil 478.58 puntos. Este viernes, a las 11:33 horas de la sesión del viernes, el mercado bursátil de la BMV suspendió sus actividades por un “receso administrativo”. De acuerdo con el Banco Base, esta no es la primera vez que se suspenden actividades sin previo anuncio y, aunque no se dieron a conocer detalles, es posible que se trate de un problema técnico tal y como se ha visto en años previos. “A pesar de los balances semanales positivos, no se puede saber con precisión si la suspensión tendrá un efecto sobre las acciones tras la reapertura en la sesión del lunes", explicó. Por otra parte, el peso cerró la semana con una apreciación de 2.24% o 48.6 centavos, cotizando alrededor de 21.13 pesos por dólar, colocándose como la segunda divisa más apreciada en la canasta amplia de principales cruces, después del real brasileño que se apreció 2.87%. Entre los principales factores que impulsaron la moneda mexicana está un mayor apetito por riesgo en los mercados financieros globales. Lo anterior se debió principalmente a que Donald Trump salió del hospital tras ser diagnosticado con covid-19 la semana pasada. Al mejorar su estado de salud, se reduce la incertidumbre asociada al proceso electoral en Estados Unidos. Debido al mayor apetito por riesgo se observaron avances en los precios de las materias primas, principalmente de energéticos. Mientras el análisis señaló que se prevé que el Banco de México ponga fin al ciclo de recortes a la tasa de interés. Las minutas de la última reunión de política monetaria señalaron la existencia de riesgos para la recuperación, la cual es frágil y podría ser prolongada.