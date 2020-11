Cultura machista impide que millones de mujeres se integren al mercado laboral: Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cultura machista impide que millones de mujeres se integren al mercado laboral e impulsen la economía de México y América Latina, señaló el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.

Durante su participación virtual en la XXI Semana de Actuaría y de Economía organizada en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, el funcionario explicó que tradicionalmente los países latinoamericanos tienen una cultura machista, con tasas bajas de participación laboral de las mujeres.

Sin embargo, acotó que México tiene un índice aún menor que el promedio regional con un 47% frente al 57% de Argentina.

Herrera comentó que, si México igualara el porcentaje de Argentina, alrededor de cuatro millones más de mujeres se incorporarían al mercado laboral, lo cual tendría implicaciones para la vida familiar y “un impacto brutal en el crecimiento de la economía nacional”.

Además, explicó que la baja participación de las mujeres en el mercado laboral se debe a que no se ha logrado construir las condiciones para que se sientan seguras, aceptadas y tengan suficientes oportunidades para incorporarse, lo cual ocasiona que no haya piso parejo en el país y que una parte importante del capital humano no se ejerza.

El funcionario comentó que antes de que comenzara la pandemia de covid-19, el país ya se enfrentaba a una falta de inversión pública; la recaudación de apenas el 13.8% del PIB; algunos indicadores débiles como el hecho de que solo 37% de los mexicanos posean cuenta bancaria y que la mayoría de la actividad económica se maneje en efectivo; así como la restricción en el mercado laboral, en el que no se ha podido integrar a más mujeres.

Una situación que se vio agravada por el confinamiento durante la contingencia sanitaria, que ocasionó un impacto económico inmediato, sin embargo, aseguró que México aprendió a lidiar con éste y se está adaptando a vivir con el covid-19, aunque esté por debajo de su operación.