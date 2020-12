Covid-19 provocará que 12 millones de personas incursionen en la pobreza: CCE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, afirmó que la pandemia de covid-19 provocará que 12 millones de personas incursionen en la pobreza, por lo que reiteró la necesidad de invertir no menos de 25% del PIB, a fin de alcanzar un crecimiento anual de 4%.

En conferencia de prensa en la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sostuvo: “Históricamente no hemos logrado invertir por arriba de 20 o 21% del PIB, necesitamos cuatro puntos adicionales. Y el sector público no lo hace porque la inversión se convierte en el colchón de ajuste; cuando se necesita más gasto corriente se baja la inversión”.

El dirigente de la cúpula empresarial explicó que si bien México había mantenido un crecimiento anual de 2.5% del PIB, la economía mexicana debería estar creciendo 6 o 7% al año, pero no lo hace porque enfrenta retos como la corrupción y las malas decisiones.

“Necesitamos un ambiente sano para la inversión, certeza, reglas claras e incentivos”, recalcó.

“México no puede lograr mejores niveles de bienestar si no crece, y no puede crecer si no invierte, y para invertir necesitamos alcanzar tasas muy superiores a las que hemos alcanzado en el pasado”, enfatizó Carlos Salazar.

Asimismo, aconsejó aprovechar que México es un país exportador. Exporta niveles superiores a los 400 mil millones de dólares, cifra que, subrayó, no es igualada ni juntando a todos los países de América Latina, pero “la mala noticia –dijo-- es que sólo 28% tiene contenido nacional; si ustedes compran un producto chino tiene entre 80 y 90% de su país”.