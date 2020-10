Economía en México está rezagada por falta de gobernanza y clima de negocios: FMI

CIUDAD DE MÉXICO (apro). — El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el crecimiento económico de México se encuentra rezagado por la escasa gobernanza y el clima de negocios. En un estudio titulado Comparación de la falta de convergencia de América Latina con Europa Oriental: ¿Es culpa la baja inversión? El organismo internacional señaló: “Estudiamos los diferentes componentes del crecimiento del PIB de Polonia y México desde 1995, y el panorama es muy claro: la combinación de capital humano y productividad es un importante factor positivo en el país europeo, pero a menudo un factor negativo en el de América del Norte”. De acuerdo con el documento, la gobernanza y un buen clima de negocios son importantes para el aumento de la productividad. En los países donde los derechos a la propiedad no están garantizados y la gobernanza es deficiente, las empresas siguen siendo pequeñas, y la productividad, baja. Mientras que, en los países bien administrados, las empresas exitosas pueden crecer en tamaño y eficiencia. El análisis del FMI, muestra que los países con más capital humano y mejor gobernanza y clima de negocios suelen ser más ricos que los países donde esas variables son deficientes. “Un capital humano elevado no basta por sí solo: nuestro análisis muestra que los países prosperan solo cuando la gobernanza también mejora”, aseguró. En este contexto, recordó que no es sorprendente constatar que en ambos aspectos México vaya a la zaga de Polonia. “En general, lo propio ocurre con América Latina en comparación con los países avanzados o con las economías emergentes de Europa, lo cual contribuye a explicar por qué es relativamente más pobre. Claro que hay excepciones: en Chile, la gobernanza está a la altura de algunas economías avanzadas y es mejor que en la mayor parte de las economías emergentes de Asia”, precisó. Una mirada a la historia por parte del organismo internacional reflejó que, en 1989, en vísperas de la caída del Muro de Berlín, los países que estaban detrás de la Cortina de Hierro eran mucho más pobres que los de Europa Occidental, mientras que hoy, algunos tienen niveles de ingreso parecidos a los de España e Italia. Lo anterior, explicó que la convergencia fue rápida porque el capital humano ya era parecido al de Europa occidental, en tanto que el ingreso era mucho más bajo a comienzos de la década de 1990. “El afianzamiento de las instituciones contribuyó, y a este respecto la Unión Europea (UE) desempeñó un importante papel. La perspectiva de adhesión a la UE condujo a más reformas y reforzó el crecimiento. Los países que ingresaron o que pujaron por hacerlo experimentaron mejoras significativas”, abundó. Mientras que, en el caso de los países de América Latina, como México, el FMI concluyó que la región quedó rezagada en el proceso de convergencia principalmente por dos razones: Primero, no tenía la misma combinación de elevado capital humano y bajo ingreso que los antiguos países comunistas. De hecho, a mediados de los años noventa, el nivel del PIB per cápita era ligeramente superior al que cabría esperar con el capital humano existente. En segundo lugar, tampoco hubo en América Latina una fuerte mejora institucional como la observada en Europa. En realidad, en muchos países los indicadores de gobernanza empeoraron.