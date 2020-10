Cofece investigará prácticas monopólicas en publicidad digital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).--La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) iniciará una investigación por la posible realización de prácticas monopólicas relativas al mercado de publicidad digital y servicios relacionados. Dichos actos corresponden a las compras o ventas atadas y la elevación de costos, obstaculización del proceso productivo o reducción de la demanda de otros agentes económicos. De acuerdo con el organismo encabezado por Alejandra Palacios Prieto, las prácticas monopólicas relativas son los actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan uno o varios agentes económicos con poder sustancial y que tienen, o pueden tener, el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedir sustancialmente su acceso, o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos. Ejemplos de estas prácticas son las compras o ventas atadas, exclusividades, la discriminación de precios o de trato, la elevación de los costos a otros agentes económicos y la negativa de trato, entre otras. La Cofece recordó que la economía digital ha creado nuevas categorías de productos y servicios, así como innovadores modelos de negocios que han beneficiado a la sociedad. La publicidad digital y sus servicios relacionados no son la excepción. Han permitido a los internautas contar con mayores opciones para buscar contenido, comparar y comprar distintos bienes y servicios; y en el caso de los anunciantes, cuentan con nuevos medios para promocionar sus campañas. Derivado del creciente uso de medios digitales por los consumidores, en 2019 México fue el segundo país de América Latina con más inversión y mayor crecimiento en publicidad digital, con una tasa anual del 20%. El organismo antimonopolios aclaró que esta investigación, identificada con el expediente IO-003-2020, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, quienes, de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la indagatoria. El plazo para esta indagatoria es hasta de 120 días hábiles, contados a partir del 10 de agosto de 2020, fecha en que dio inicio la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones. Si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de dicha práctica anticompetitiva, el pleno de la Cofece resolvería su cierre. En caso de que se encuentren elementos que presuman una violación a la ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa. De comprobarse la realización de una práctica monopólica relativa, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados con multas de hasta el 8% de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta, advirtió la Cofece. https://www.proceso.com.mx/639536/la-cofece-indaga-posible-monopolio-en-mercado-de-oxigeno-medicinal