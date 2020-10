Balanza comercial registra superávit récord de 5 mil 700 mdd en julio

Sector exportador, punta de lanza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La balanza comercial del país registró un superávit récord de cinco mil 799 millones de dólares en julio pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A su interior, las exportaciones atenuaron su caída anual al retroceder sólo 8.9% en el séptimo mes del año, aunque si se le compara con el mes inmediato anterior, las ventas al exterior incrementaron 9.8% mensual, pero el alza no fue generalizada. El total de las exportaciones de julio fue de 35 mil 662 millones de dólares, lo que constituye un aumento frente a los 33 mil 76 millones registrados en junio. Con cifras reales, serie ajustada por estacionalidad, destaca el muy limitado avance de las exportaciones petroleras, donde incluso los envíos de crudo tuvieron una caída de 4.5% mensual. “De esta manera, las exportaciones manufactureras fueron las principales responsables del crecimiento, aunque éste se concentró en la industria automotriz con un aumento de 39%, mientras que el resto permanecieron prácticamente sin cambios, con apenas un alza de 0.4% en un nivel 8% menor al de antes de la crisis”, señaló el análisis del Grupo Financiero Monex. Por el lado de las importaciones, éstas se redujeron 26.1% en comparación con julio de 2019, mientras que comparado con junio pasado crecieron 3.2%. “Respecto a las importaciones, el comportamiento deja mucho que desear y, por el contrario, genera una sensación de alerta”, advirtió el análisis. Al interior de las compras que realizó el país al extranjero por casi 30 mil millones de dólares, los bienes de uso intermedio, que son el componente de más peso y los más vinculados con la producción doméstica, apenas avanzaron 2.0%. En total, los bienes de consumo permanecen casi 30% por debajo de su nivel pre-crisis, y los de capital e intermedio están 17% abajo, lo que sugiere una debilidad muy importante en dos de los elementos principales de la demanda agregada.Para el Grupo Financiero Monex, el aparato exportador de nuestro país será la punta del crecimiento post-covid gracias a las cotizaciones favorables del tipo de cambio, la certidumbre brindada por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la mayor resiliencia económica de los principales socios comerciales. En el mismo sentido, el Banco Intercam destacó que el menor dinamismo de las importaciones frente a las exportaciones durante julio mantiene nuestra expectativa de que la recuperación de la economía mexicana dependerá en mayor medida del mercado externo que del interno. “La recuperación de la demanda mundial, en particular la estadunidense, será determinante para que veamos una mejoría en el sector manufacturero que impulse el crecimiento tras la pandemia. Eventualmente, esto podría impulsar también a las importaciones de bienes intermedios, pero la importación de bienes de consumo podría no ver una dinámica similar”, explicó. El análisis remató: “El impacto sensible de la pandemia sobre el empleo y los ingresos de los mexicanos, aunado a la ausencia de estímulos fiscales agresivos en el país que compensen estos efectos y una persistente incertidumbre sobre el entorno, nos llevan a pensar que la recuperación de la demanda interna (concretamente el consumo y la inversión) estará rezagada frente a la demanda externa, que sí ha visto un respaldo fiscal importante”.