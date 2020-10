Caen 10.7% los ingresos presupuestarios en julio: Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—Los ingresos presupuestarios tuvieron una caída del 10.7% anual en julio pasado, al registrar 395 mil 152 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Al dar a conocer su Informe sobre Finanzas Públicas, la dependencia detalló que en los primeros siete meses del año, la federación obtuvo ingresos por dos billones 998 mil 193.2 millones de pesos, cifra que significó un retroceso de 4.7%, respecto a enero y julio del 2019. De acuerdo con la SHCP, en el periodo referido, los ingresos tributarios se mantuvieron prácticamente constantes en términos reales respecto a los del mismo periodo de 2019, al presentar una disminución de 0.8% anual, lo cual ha ayudado a blindar el gasto. Los ingresos por el IVA y el IEPS registraron decrementos en términos reales de 3.7 y 3.5 por ciento, respectivamente, mientras que el ISR registró un incremento de 1.2 por ciento real, resultado destacado ante el complejo entorno económico. Sin embargo, los ingresos petroleros se redujeron 39.2% real anual en enero-julio a pesar de un aumento ligero en la producción de crudo, por el efecto de la caída en la demanda de hidrocarburos y combustibles a nivel nacional y global por el confinamiento. Por su parte, los ingresos no tributarios aumentaron 53.8% real anual en el mismo periodo, principalmente porque registran el uso de recursos de fondos y fideicomisos como estrategia para compensar la caída de los ingresos sin recurrir a endeudamiento, a fin de preservar finanzas públicas sanas. Por el lado del gasto, Hacienda informó que registró un incremento anual de 2.4 por ciento real en los primeros siete meses del año, resultado del dinamismo del gasto programable que presentó un crecimiento anual de 4.8 por ciento real. En particular, la implementación de las medidas de mitigación de la emergencia sanitaria y económica se reflejan en el incremento de 8.3 por ciento real anual en el gasto de la Administración Pública Centralizada durante enero-julio. Hasta el séptimo mes del año, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 12 billones 25.9 mil millones de pesos. El componente interno del SHRFSP se ubicó en 7 billones 285.9 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de 215.5 mil millones de dólares (equivalente a 4 billones 740 mil millones de pesos “Es importante resaltar que no se ha recurrido a endeudamiento adicional al autorizado por el Congreso, y que más del 62% de la variación respecto al cierre de 2019 responde a un aumento del tipo de cambio del peso respecto al dólar”, aclaró la SHCP. A julio de 2020, el balance público presentó un déficit de 414.6 mil millones de pesos, monto mayor al déficit previsto en el programa de 387.3 mil millones de pesos y al del mismo lapso del año anterior equivalente a un déficit de 153.1 mil millones de pesos. Laencabezada por Arturo Herrera aseguró que las finanzas públicas al mes de julio se mantienen robustas y permiten atender de manera sostenida los impactos en la salud y la economía de la pandemia del covid-19, así como financiar los programas y proyectos que incrementan el bienestar de la población en el largo plazo. https://www.proceso.com.mx/645362/ibm-paga-sus-adeudos-con-hacienda-y-se-compromete-a-operar-con-apego-al-marco-legal