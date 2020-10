Arturo Herrera anuncia recorte al Presupuesto de Egresos y el fin de los 'guardaditos”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, anunció un recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año que viene, advirtiendo que este año se acabarán los “guardaditos” del gobierno. Tras anunciar que enviará a la Cámara de Diputados a más tardar el próximo 8 de septiembre el Presupuesto de Egresos, precisó que por la pandemia del covid-19 se usaron las coberturas del precio del petróleo, los fondos para los choques económicos y los “guardaditos” que tenía el gobierno. Explicó que para cubrir los costos de la contingencia sanitaria se tomaron los fondos de estabilización de los Ingresos Presupuestales y el de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; así como la mayor parte de los guardaditos. En el 2021 ya no va a haber “ese colchón”, además de que el precio de las coberturas petroleras va a ser menor en 22% que en las de este año, advirtió el secretario de Hacienda. En la plenaria de la Cámara de Diputados, Herrera habló también el problema de la deuda pública que aumentará porque está comprometida en divisa externa. “Entonces eso puede hacer que la deuda aumente… no sé, entre 7 y 10 puntos del PIB, entonces no vamos a tener espacio para pedir mucho más y más bien vamos a tener que empezar a poner a la economía en una trayectoria descendente”. Arturo Herrera anunció un recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación que enviará a la Cámara de Diputados, y aclaró que habrá menos recursos que los que se solicitaron en este 2020 y en cuando menos los últimos años fiscales. “Van a enviar un Presupuesto que sea muy cuidadoso, prudente y muy responsable y que va a requerir la comprensión y la solidaridad de muchos porque recursos en el Presupuesto va a haber menos en los que mandamos este año y en lo que había cuando menos en dos años fiscales anteriores”, aseguró el secretario.