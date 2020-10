El FMI insta a resolver la tasa digital

WASHINGTON (EUROPA PRESS).- La fiscalidad digital es la principal cuestión pendiente a nivel global, según ha señalado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para quien es necesario resolverla ante la necesidad de los países de corregir a medio y largo plazo sus desequilibrios por el aumento del déficit y la deuda durante la crisis. "Cuando tienes más déficit y deuda tienes que pensar en cómo vas a financiarlo, los países a medio y largo plazo tendrán que retornar a la estabilidad fiscal, lo que podría requerir algún ajuste en la recaudación de impuestos", advirtió la economista búlgara durante su intervención en una mesa redonda virtual junto al primer ministro austriaco, Sebastian Kurz. En este sentido, Georgieva subrayó que a nivel global la cuestión más relevante en materia fiscal continúa siendo abordar la fiscalidad digital. "No podemos escondernos de esta cuestión. Tiene que resolverse", aseguró. https://www.proceso.com.mx/634836/gurria-una-guerra-comercial-danaria-aun-mas-la-economia-ocde Asimismo, a nivel nacional, Georgieva ha reclamado la necesidad de garantizar que los beneficios de transformar la economía son compartidos con aquellos que pueden quedarse atrás, por lo que es urgente usar las inversiones en crear oportunidades para la gente. "Es particularmente urgente apostar por la educación y la innovación en Europa", añadió. La directora del FMI insistió también en que no deben retirarse prematuramente los apoyos a las empresas, especialmente a las pymes, aunque advirtió de que los gobiernos "deberán redirigirlos más cuidadosamente que en la primera ronda, pero no interrumpirlos", ya que una retirada brusca de las ayudas podría desencadenar una oleada de quiebras, dañando la confianza de empresas y consumidores. "Inviertan sabiamente los estímulos para proteger la economía del mañana, no la economía de ayer", recomendó Georgieva a los gobiernos. Por otro lado, ha reconocido la importancia del papel desempeñado por las redes de protección social, pero ha destacado también la necesidad de combinar estas con incentivos para emprender. "No se trata únicamente de supervivencia", apuntó la directora del FMI, señalando que estas ayudas deben enfocarse más cuidadosamente, evitando que la universalidad de las mismas haga que vayan a parar a quienes no las necesitan. https://www.proceso.com.mx/644100/economia-en-mexico-esta-rezagada-por-falta-de-gobernanza-y-clima-de-negocios-fmi