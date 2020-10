Trump anuncia que EU reimpondrá el arancel del 10 por ciento sobre el aluminio de Canadá

Contramedidas de Canadá

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Estados Unidos reimpondrá el arancel del 10 por ciento sobre el aluminio de Canadá. "He determinado que es necesario y apropiado volver a imponer el arancel del 10 por ciento a las importaciones de artículos de aluminio en bruto sin alear procedentes de Canadá", señaló Trump en una proclamación presidencial, publicada en la web de la Casa Blanca. El mandatario agregó que la reimposición del arancel, que entrará en vigor el 16 de agosto, está en línea "con el arancel impuesto a esos artículos importados de la mayoría de los países". Trump impuso tasas sobre el acero y el aluminio importados de todo el mundo en 2018, aludiendo a motivos de seguridad nacional. Después, en mayo de 2019, retiró los impuestos a Canadá argumentando que ambos países habían encontrado "medios alternativos satisfactorios para hacer frente a la amenaza de menoscabo de la seguridad nacional" que representaban las importaciones de aluminio de Ottawa. Como parte del acuerdo, Estados Unidos y Canadá establecieron un "proceso de monitorización" del comercio de acero y aluminio entre ellos y, en caso de que las importaciones aumentaran de forma "significativa", se abría la puerta a imponer un arancel del 25 por ciento al acero y del 10 por ciento al aluminio. Ahora, según el mandatario, "las importaciones de aluminio en bruto sin alear procedentes de Canadá (...) aumentaron sustancialmente en los doce meses siguientes" a su decisión de excluir a Ottawa del impuesto. Trump especificó que el aumento ha sido de un 87 por ciento en comparación con el periodo anterior y ha superado "el volumen de cualquier año civil completo del decenio anterior". https://twitter.com/CTVNews/status/1291475085392478211?s=20Tras el anuncio, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, adelantó que Ottawa adoptará "contramedidas" en respuesta a la reimposición del impuesto y ha precisado que estas incluirán "aranceles de represalia dólar por dólar". "Siempre defenderemos a nuestros trabajadores del aluminio", aseveró en su cuenta en la red social Twitter, al tiempo que afirmó que el Ejecutivo canadiense ya lo hizo en 2018 y lo hará "de nuevo ahora". Por su parte, la viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, valoró en un comunicado que la decisión de Trump es "injustificada e inaceptable". "El aluminio canadiense no socava la seguridad nacional de Estados Unidos, El aluminio canadiense refuerza la seguridad nacional de Estados Unidos y lo ha hecho durante décadas a través de una cooperación incomparable entre nuestros dos países", defendió. Además, ha criticado que la decisión llegue "en tiempos de una pandemia mundial y una crisis económica". "Lo último que necesitan los trabajadores canadienses y estadounidenses son nuevos aranceles que elevarán los costes para los fabricantes y consumidores, impedirán el libre flujo de comercio y dañarán las economías provinciales y estatales", continuó. Asimismo, ha puntualizado que, tras la entrada en vigor el 1 de julio del acuerdo comercial T-MEC, es "momento" de "promover la competitividad económica de Norteamérica, no de obstaculizarla".