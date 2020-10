Goldman Sachs rebaja 91% sus beneficios del segundo trimestre

NUEVA YORK (EUROPA PRESS).- El banco estadunidense Goldman Sachs rebajó en un 91%, hasta 197 millones de dólares (167 millones de euros), el beneficio neto atribuido que declaró el pasado 15 de julio, cuando presentó sus cuentas trimestrales, debido al impacto en sus cuentas del acuerdo al que llegó con el gobierno de Malasia para zanjar el saqueo del fondo 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Según informó el banco este viernes en un comunicado remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la entidad ha decidido incorporar un cargo extraordinario por litigios de 2 mil 10 millones de dólares (mil 701 millones de euros) en el segundo trimestre. A finales del año pasado, el diario The Wall Street Journal publicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos barajaba multar a la entidad financiera con unos 2 mil millones de dólares por la malversación del fondo 1MDB, por lo que la cantidad provisionada este viernes podría estar destinada a hacer frente ese cargo. "La compañía está en diálogo con el Departamento de Justicia, varias autoridades reguladoras estadunidenses y varias autoridades no estadounidenses fuera de Malasia con respecto a la posible resolución de sus investigaciones y procesos", explicó Goldman Sachs en el comunicado remitido este viernes. "Estos diálogos, que están liderados principalmente por el Departamento de Justicia, están progresando. No puede haber ninguna certeza de que esto lleve a una resolución de cualquiera de estos asuntos", alertó la entidad financiera. El pasado mes de julio, elestadunidense llegó a un principio de acuerdo con el Gobierno de Malasia para resolver mediante el pago de 3 mil 900 millones de dólares (3 mil 301 millones de euros) todos los procedimientos penales y regulatorios en el país que involucran a la entidad, incluidos los procesos penales pendientes contra sus filiales y algunos empleados actuales y anteriores en relación con la malversación de recursos del fondo 1Malaysia Development Berhad (1MDB). El acuerdo implicaría el pago de 2 mil 500 millones de dólares (2 mil 116 millones de euros) al Gobierno de Malasia, así como una garantía de abono de al menos otros mil 400 millones de dólares (mil 185 millones de euros) tras la venta de activos de 1MDB incautados por las autoridades de distintas partes del mundo. A cambio de esto, las autoridades malasias aceptaron retirar todos los cargos criminales pendientes, además de acordar que no se presentarían cargos adicionales contra Goldman Sachs, sus filiales o cualquiera de sus directivos y trabajadores, con la salvedad de los exempleados Tim Leissner y Roger Ng. https://www.proceso.com.mx/630709/goldman-sachs-baja-hasta-8-5-el-pronostico-para-la-economia-mexicana