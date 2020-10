Analistas disminuyen su pesimismo y prevén mejor rebote económico para 2021

Te recomendamos: Subgobernador de Banxico ve necesidad de ajuste al modelo económico actual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—Los analistas del sector privado disminuyeron su pesimismo respecto al comportamiento de la economía mexicana al ajustar su previsión de crecimiento a -9.97% desde el 10.02%, informó el Banco de México ( Banxico ). Al dar a conocer los resultados de la Encuesta de los Especialistas en Economía del Sector Privado, el banco central señaló que los 35 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero que participaron en el ejercicio, también previeron un “mejor rebote” para el 2021 al anticipar una expansión del PIB del 3.01% superior al 2.88% previsto anteriormente. Los expertos, consideran que, a nivel general, los principales factores se asocian con las condiciones económicas internas (con el 42% de las respuestas), la gobernanza (27%) y las condiciones externas (22%).A nivel particular, los principales factores son la debilidad del mercado externo y la economía mundial (22% de las respuestas); la debilidad en el mercado interno (19% de las respuestas); la incertidumbre sobre la situación económica interna (18% de las respuestas); la incertidumbre política interna (14% de las respuestas); y la política de gasto público (9% de las respuestas). Por otra parte, el porcentaje de analistas que consideran que el clima de negocios empeorará en los próximos seis meses disminuyó en relación a julio. Por el contrario, las fracciones de especialistas que opinan que el clima de negocios mejorará o que permanecerá igual aumentaron con respecto al mes anterior, siendo esta última la preponderante en la presente encuesta. La totalidad de los analistas considera que la economía no está mejor que hace un año. Mientras que la fracción de analistas que no están seguros sobre la coyuntura actual para realizar inversiones aumentó en relación a la encuesta precedente. Por el contrario, el porcentaje de especialistas que consideran que es un mal momento para invertir disminuyó con respecto al mes previo, aunque continúa siendo el predominante. En tanto que ningún analista piensa que es un buen momento para invertir. La Encuesta del Banco de México reveló que los principales obstáculos para hacer negocios son el estado de derecho, el crimen, la corrupción, así como el incumplimiento de contratos. Finalmente, los analistas previeron una inflación ubicada en 3.82%; una tasa de interés en 4.20%; así como un tipo de cambio ubicado en 22.61 pesos por dólar para el 2020.