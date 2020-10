Debilidad del dólar sitúa al peso en su mejor nivel desde antes de la pandemia

Te puede interesar: Optimismo en los mercados impulsa esta semana al peso

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El tipo de cambio inició la jornada de este 15 de septiembre en niveles inferiores a los 21 pesos por dólar, lo que significa un nivel no visto desde marzo pasado, antes de la pandemia del covid-19. La recuperación del peso se debe principalmente a la debilidad del billete verde y figura como la séptima divisa más apreciada, debajo del rand sudafricano, el real brasileño, el peso chileno, el dólar australiano, el yuan chino y el shekel israelí. En el mes, el peso es la segunda divisa más apreciada, tan solo detrás del real brasileño, mientras que en el año sigue cayendo siendo la séptima más depreciada. De acuerdo con el análisis del Banco Base , en la sesión se observa un claro incremento del apetito por riesgo en los mercados financieros globales, al observarse ganancias para la mayoría de las divisas y ganancias en los mercados de capitales europeos, en donde los principales índices avanzan en promedio cerca de 0.70%. En ese contexto, añadió que es probable que los mercados de capitales en Estados Unidos también registren ganancias de acuerdo con el mercado de futuros.El avance de los mercados se debe principalmente a dos noticias, según el análisis. En primer lugar, en China las ventas minoristas de agosto aumentaron a una tasa anual de 0.5%, siendo el primer incremento anual de este año. Al interior, destacaron las ventas de equipo de comunicación (25.1%) y las ventas de automóviles (11.8%). En el acumulado de los ocho meses del año, las ventas minoristas de China muestran un retroceso de 8.6% con respecto al 2019, mientras que en el componente de ventas en línea se observa un avance del 15.8%, en el mismo periodo. Por su parte, la producción industrial de China durante agosto aumentó a una tasa anual de 5.6%, por arriba de las expectativas del mercado de 5.1%. El otro factor es que la farmacéutica BioNTech recibirá 375 millones de euros del gobierno alemán para apoyar el desarrollo y la producción de la vacuna contra el coronavirus. Fizer Inc. que trabaja en conjunto con BiNTech, anunció que esperan tener resultados de su última fase de ensayos en octubre. "Cabe recordar que el número total de casos de coronavirus sigue en aumento y no se descarta el riesgo de brotes severos que frenen o detengan la recuperación económica en varias regiones del mundo, por lo que las noticias sobre los avances en el desarrollo de una vacuna seguirán siendo clave para el desempeño de los mercados", acotó el análisis.