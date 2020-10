El peso se perfila para lograr algo no visto desde finales de 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tipo de cambio rompió la barrera de los 21 pesos por dólar en operaciones al mayoreo, alcanzando niveles no vistos previo al inicio de la pandemia de covid-19, tras un debilitamiento general del billete verde. No solo eso: la moneda mexicana se ubicó como la más apreciada en la canasta de principales cruces frente al dólar. De acuerdo con el Banco de México, el peso se apreció 0.28%, y se ubicó en las 20.92 unidades. “La apreciación del peso ocurrió a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense, que terminó perdiendo 0.26% de acuerdo con el índice ponderado del dólar, acumulando cinco sesiones a la baja. Con la apreciación de hoy, el peso se enfila para ganar terreno por sexta semana consecutiva, algo no visto desde finales de 2018”, señaló el análisis del Banco Base. La debilidad del dólar se debe a que el mercado espera que la Reserva Federal (Fed) continúe con una postura monetaria ampliamente acomodaticia por un periodo de tiempo prolongado, ante la posibilidad de que la recuperación económica de Estados Unidos sea más lenta de lo anticipado y por la expectativa de que la inflación en ese país se mantendrá en promedio por debajo de 2% hasta el 2023. Por su parte, agregó el análisis, el peso está posicionado para seguirse apreciando, pues el mercado considera que las tasas de interés dejarán de bajar de forma acelerada en México. En la CDMX, la pandemia “está controlada” y los delitos cayeron 50%, dice Sheinbaum Lo anterior se debe a que la inflación ha subido a 4% durante agosto, reduciendo gradualmente el margen de maniobra del Banco de México para adoptar una postura monetaria más flexible. “Como consecuencia de la política altamente acomodaticia en Estados Unidos y de la alta tasa en México, sumado a un mayor optimismo a nivel global, se ha visto un regreso de los flujos de capitales hacia el país, rompiendo en agosto la racha de salida que se generó en la tenencia de valores gubernamentales durante cinco meses consecutivos”, explicó el Banco Base. Además, la entrada de capitales se ha acelerado en septiembre, ya que en agosto la entrada de valores fue de 13 mil 303.4 millones de pesos y desde el primero de este mes se observó un flujo diario promedio de tres mil 370 millones de pesos. “Las entradas de capitales se están viendo en los valores gubernamentales, pues la expectativa de que Banxico puede volver a recortar su tasa de referencia antes de que termine el año genera expectativas de incrementos en los precios y un mayor rendimiento si se llegan a realizar ventas anticipadas de estos valores gubernamentales”, señaló. Juez federal desecha demanda de Ricardo Anaya contra Emilio Lozoya Las entradas de inversión extranjera de cartera no están concentradas en el mercado de capitales debido a la expectativa de una recuperación lenta en México y a la alta tasa de interés.