El sector turístico de México alcanzará hasta 2023 los niveles previos a la pandemia: Moody’s

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agencia calificadora Moody’s Investors Service advirtió que el sector turístico del país alcanzará hasta 2023 los niveles previos a la pandemia, mientras que el mercado de la vivienda verá la luz hasta 2022. En un reporte sobre corporativos mexicanos, la firma recordó que, en un contexto marcado por una caída de la economía, prevista en -10% para este año y un “rebote” de 3.7% para 2021, las empresas del Estado también enfrentarán problemas. En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), el riesgo de liquidez se mantendrá elevado en tiempos en los que cae su producción, además de que existe una menor demanda de combustibles y enfrenta importantes vencimientos de deuda. Asimismo, la crisis y los cambios en la política energética estresan la calidad crediticia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es el principal transmisor y distribuidor de energía del país. Según el documento, sectores de exportación y aquellos dependientes del turismo permanecerán bajo estrés económico más allá de 2021, aun ante la recuperación gradual del crecimiento económico a partir de la severa caída en 2020. “El tráfico aéreo verá una recuperación lenta y será hasta 2023 que pudiera acercarse a niveles pre-covid, dependiendo del desempeño de la industria de aerolíneas”, explicó. “El sector del turismo en México no volverá a la actividad registrada previo a la pandemia sino hasta 2023, debido a que su total recuperación dependerá de que los consumidores se sientan cómodos viajando, lo cual seguramente ocurrirá hasta que se encuentren ampliamente disponibles vacunas y tratamientos efectivos”, amplió el análisis. Por otra parte, aunque el ambiente de consumo en México mejorará en general en 2021, el mercado de vivienda no se recuperará a los niveles previos a la pandemia sino hasta finales de 2022, ya que la fuerte caída en el empleo formal implica la caída en la demanda privada de hipotecas y vivienda. “Vemos poca mejoría en 2021 para los sectores de aerolíneas, aeropuertos y hotelería, que han sido severamente afectados, pero otros enfocados al consumo, incluyendo alimentos empacados y telecomunicaciones, verán una recuperación gradual”, según Moody's. De acuerdo con Alonso Sánchez, vicepresidente y analista de la firma, “muchas compañías incrementaron su deuda y protegieron sus niveles de liquidez al reducir inversiones de capital, pagos de dividendos y gastos en general”. En el caso específico de Playa Resorts Holding, Grupo Posadas y otros hoteleros con operaciones de playa, “enfrentarán una lenta recuperación, considerando que están sujetos al turismo internacional y a un brote que todavía no ha sido contenido”, agregó Sandra Beltrán, analista de Moody's y co-autora del reporte.