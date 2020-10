Impuesto a telefonía e internet será pagado por los usuarios: expertos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director de The Competitive Intelligence Unit (CIU), Ernesto Piedras, aseguró que serán los usuarios quienes, al final, paguen el alza al cobro de derechos anuales por el uso y aprovechamiento del espectro de la banda de 800 MHz utilizada para brindar telefonía e internet a aparatos móviles, propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021. “La justificación económica de las empresas es que se elevó la estructura de costos. Al conservar el margen de ganancias tengo que elevar los precios y lo que al final termina sucediendo es que es el consumidor el que lo paga, si no todo, una proporción sí”, indicó en entrevista con El Universal. El espectro radioeléctrico es utilizado por las empresas de telefonía para ofertar sus servicios móviles. Pertenece al Estado, por lo cual se les cobra el uso y el aprovechamiento. “Las empresas deben usar este espectro para no salir del negocio y, por más que se diga que es un impuesto a la producción, siempre que una empresa lo pueda transferir al consumidor, lo hará. No se lo puedes prohibir”, afirmó. Desde su perspectiva, el gobierno aumentó el costo del espectro porque sabe la importancia del mismo para el consumidor y que este servicio es esencial. Para el analista de CIU, Samuel Bautista, el incremento de 56% propuesto por el gobierno federal en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 es “desproporcionado” porque “es varias veces más que la inflación e incluso se considera en los criterios de política económica del paquete mismo”. Esto, además, puede poner en riesgo la convocatoria de la licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (FIT) que se realizará a finales de 2020, pues desincentiva a los concesionarios a participar, consideró. El domingo 13 de septiembre, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones ( IDET ) alertó que las nuevas cuotas provocarán incrementos en los costos de los operadores, en los precios del servicio móvil y afectarán negativamente el despliegue de redes 5G en México. “Aprobar la propuesta de Hacienda en materia de derechos por el uso del espectro radioeléctrico significa condenar a México a un mayor rezago en conectividad y desarrollo”, indicó, en un comunicado. Recordó que en 2019, Telefónica Movistar anunció que devolvería al Estado todas sus frecuencias debido al elevado costo en la operación del servicio y con eso se ahorraría 5 mil millones de pesos, pues firmó un acuerdo para compartir las redes con AT&T. “A nadie le conviene que otros operadores opten por el mismo camino, pues ello no solo terminaría generando un efecto adverso en la recaudación prevista por el Estado, sino que también debilitaría las redes móviles existentes en el país, en momentos en los que es fundamental mantenernos conectados”, señaló. En el Paquete Económico 2021, añadió, se presentó la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos que plantea una actualización y reestructuración de las cuotas de derechos que deberán pagar los operadores móviles al Estado Mexicano, con lo cual el impacto será para los usuarios con el alza de los precios de telefonía e internet móvil. Se propone el incremento del 56-5% en el caso de la de la banda de 800 Mega Hertz, destinada a telefonía celular y banda ancha móvil de internet, lo cual, según el IDET, “impactaría de manera negativa a los operadores que actualmente tienen presencia en la misma e incluso podría provocar ajustes a los planes que ofrecen, en detrimento de los usuarios”, indicó. Agregó: “Es la primera vez que ocurre un ajuste de esta magnitud en las cuotas de derechos por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico desde que inició este esquema de cobros anuales en enero de 2003”. Asimismo, lamentó la propuesta de crear nuevas cuotas de derechos para bandas anchas de internet que al día de hoy no están sujetas a este régimen de pago de derechos, pero que son bandas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ( IFT ) ha señalado que se destinarán en México para el despliegue de un ecosistema 5G. “El impacto sobre los costos de la provisión del servicio móvil y del incremento en precios derivados de los cambios que propone SHCP sobre las cuotas de derechos por el uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, significará sin duda una barrera para el despliegue de las redes 5G”, consideró. https://www.proceso.com.mx/632436/televisa-lanza-servicio-de-telefonia-movil-a-bajo-costo